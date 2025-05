El asesor de los Yankees habla con elCaribe de la consistencia que lo ha llevado a seguir activo en el béisbol de las Grandes Ligas

Su carrera comenzó como pelotero en la década de los 70 y aún está en el juego en otro rol y con el mismo deseo de sumar calidad.



Se conserva de gran manera, cual destilado en su barril, y sus aportes se sienten en una de las franquicias de más peso en la historia de los deportes como son los Yankees de Nueva York. Omar Minaya sigue muy campante.



Pasó por el terreno, ha sido evaluador y gerente, asesor y respetado por dueños, comisionados y por el mismo Sindicato de Jugadores.



¿Cómo lograrlo? “Hay que escuchar a los demás, ser abierto a todo, creo en el diálogo, oír al otro y ahí se genera la confianza”, es la primera respuesta de Minaya a elCaribe por la vía zoom desde su residencia en los Estados Unidos. “Uno tiene que ser consistente en trabajo, ser consistente en tu palabra, en cómo tratar a otro, en cómo tú eres. Para mí al dueño como el que trabaja en el terreno hay que tratarlo igual. Eso hace que los demás tengan confianza en uno a la hora de las decisiones, que muchas veces son difíciles”, añadió.



Oriundo de Mao, Valverde, nacido un 10 de noviembre de 1958, Minaya gusta pensar positivo y no tiene miedo al fallo. Tiene otra regla básica: “Hay que tratar las altas y las bajas igual. Para lograr lo que uno quiere, uno tiene que fallar y después del fallo es cómo tú te recuperas del fallo”, dijo con el tono de voz propio del que ha vivido bastante en los extremos del éxito y los momentos difíciles, esos con sabor a retama.



A sus 66 años, muchos lustros después de haber sido el primer gerente general latino en los registros del negocio con los Expos de Montreal (2002) y los Mets (2004), Minaya es en la actualidad asesor especial de los Yankees y su criterio es muy bien valorado en los principales departamentos de la tropa del Bronx.

En buen dominicano puede “despachar” con el gerente y vicepresidente Cashman, el presidente Randy Levine y el propietario Hal Steinbrenner.



“A mí no solo me gusta el béisbol, sino también la parte comercial del béisbol. Me gusta evaluar, pero ahora me gusta más el mercadeo, el negocio. Ahora es ayudar a que crezca más mundialmente la marca de los Yankees y hemos logrado cosas y estamos trabajando en muchas otras más”, comentó Omar, quien a temprana edad se mudó con su familia a Queens, Nueva York.



Más de 40 años en pelota y ahora trabaja quizás más que antes, aunque más inteligente, pero se goza como un niño en recreo ese mundo de redes sociales, mercadeo y toda esa diversidad del mundo actual.

Minaya también es asesor del presidente de los Toros del Este y lo veremos con frecuencia en la venidera campaña de béisbol otoño-invernal. “Me encanta la pelota invernal, que sea en mi país y tratar de ayudar a los Toros, a su junta directiva, es algo que me tiene muy emocionado”, comentó.



Omar perdió a su esposa en julio de 2024. Una estocada de dimensiones insospechadas. Padre de dos hijos, uno de ellos Justin, que ha jugado con Portland en la NBA, Minaya se apegó a la resiliencia para seguir de pie y a la vez rinde homenaje a su difunta compañera de vida con dar lo mejor cada día.



“Mi esposa era mi mejor amiga y todavía lo es porque pienso en ella todos los días, hablo con ella todos los días. Eso es duro, pero a la vez yo creo en que todos tenemos responsabilidades y hay que ser positivo y realista a la vez. Hay que tratar de seguir hacia adelante por ti y por los que vienen detrás”, dijo.