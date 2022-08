Pedro Martínez es una voz de respeto, tanto en los Estados Unidos como en su país natal, la República Dominicana. Y precisamente la hizo escuchar el pasado martes como panelista de The Leadoff en TBS.



El nativo de Manoguayabo quiso dejar claro que no apoya a Fernando Tatis Jr. en las diversas opiniones que ha generado su suspensión por positivo a Clostebol, un anabólico, pero declaro que no es el único responsable de lo que ha pasado.



“No tienes excusas. Estoy extremadamente decepcionado contigo porque sabes leer, conoces el programa (antidopaje), conoces el protocolo, sabes que hacer, sabes leer en inglés, sabes leer en español, estás educado”, dijo Martínez al preguntársele que le diría a “El Niño” si lo tuviera frente a frente. “Tienes un padre de Grandes Ligas que conoce el protocolo. Tienes todas las razones del mundo para que se te culpe de lo que te está pasando”.



El tres veces ganador del Cy Young, reconocido por su dominio durante una era que quedó marcada por los cuadrangulares, el poder al bate y los esteroides, también agregó que Tatis Jr. puede alegar desconocimiento desde el punto de vista médico.



“¿El hecho de que tal vez desde una perspectiva médica sabía lo que estaba haciendo y sabía el tipo de consecuencias que esto traería? Voy a tener que darle un pase respecto a eso. Porque es joven y como decimos “joven y tonto”… No le estoy llamando tonto, lo digo por el dicho de la edad, por el proceso que está atravesando antes de todo esto, superestrella, gran carisma”, agregó el ganador de la Serie Mundial de 2004.



“Todo el mundo le quiere, todo el mundo ama todo de Fernando Tatis, aman su juego, aman todo pero voy a tener que darle realmente un pase en alguna de las otras cosas”, dijo Martínez. No obstante, Pedro “El Grande” también añadió que San Diego Padres tiene parte de la responsabilidad de lo ocurrido, ya que Tatis Jr. es “demasiado valioso” para la organización.