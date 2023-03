El exjugador Albert Pujols está abierto a la posibilidad de dar el paso para ser coach o mánager. Pero no todavía.



El retirado toletero dominicano apareció en el campamento de pretemporada de los Cardenales de San Luis para visitar a sus excompañeros de equipo y aunque cree que en algún momento dará el paso a ser coach o tendrá algún otro papel en las Grandes Ligas, no está ansioso por dar una fecha para que ello suceda.



“Escucha, seguir durante 23 o 24 años un itinerario de febrero hasta octubre es duro”, admitió Pujols, quien se retiró en octubre después de 22 años divididos entre los Cardenales de San Luis y los Angelinos de Los Ángeles.



“Ahora tengo la libertad de tener mi propio horario. Eso es algo de lo que estoy agradecido”.



Pujols pasó una semana como asistente especial con los Angelinos en Arizona poco después de que abrió el campamento, pero el coqueteo fue sólo eso.



Está disfrutando la vida de retirado después de una carrera que terminó con 703 cuadrangulares, cuarto en la lista histórica.



El expelotero, quien seguramente será miembro del Salón de la Fama no debería tener problema para encontrar trabajo cuando sea que llegue el momento. No le corre prisa. Por ahora tiene muchos hoyos de golf que jugar y muchos miembros de su familia a los que quiere visitar.



Incluso hizo una aparición en el Juego de Celebridades como parte del fin de semana del Juego de Estrellas de la NBA el mes pasado.



Pujols enfatizó que no pondrá un “sello” sobre cuándo será el momento adecuado para regresar al deporte con un papel de mayor liderazgo. “Si sucede el próximo año será genial”, admitió el extoletero dominicano. “Conociéndome, creo que dejaré que llegue el momento y analizaré si considero que es algo que me funcione, seguramente lo haré”.