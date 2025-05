El venezolano Carlos Narváez y el dominicano Rafael Devers conectaron ayer jonrones y seis relevistas se combinaron para mantener a los Mets sin anotaciones después de que el abridor de los Medias Rojas, Walker Buehler, fuera expulsado en la victoria de Boston por 2-0 sobre Nueva York.



Brennan Bernardino se hizo cargo durante las siguientes 1 2/3 entradas mientras los Medias Rojas mejoraban a 2-0 en la serie de tres juegos. Garrett Whitlock (2-0) obtuvo la victoria mientras los Medias Rojas volvían a un récord de .500 con 25-25. El cubano Aroldis Chapman lanzó la novena entrada para su octavo salvamento.



El cuerpo de relevistas de Boston mantuvo a los Mets en cuatro hits. Clay Holmes tenía un juego sin anotaciones hasta la cuarta entrada, pero se metió en problemas en la quinta, cuando Narváez conectó un sinker de 1-0 sobre el Monstruo Verde. Dos bateadores después, Devers conectó uno casi en el mismo lugar para su décimo del año.



Holmes (5-3) lanzó seis entradas, permitiendo dos carreras en cuatro hits y tres bases por bolas mientras ponchaba a cinco.Buehler no permitió un hit en sus dos 1/3 entradas, ponchando a cuatro y caminando a dos. Por los Mets el puertorriqueño Francisco Lindor de 3-1. El dominicano Juan Soto de 3-1.



Toronto blanqueó a San Diego



El venezolano Anthony Santander y el dominicano Vladimir Guerrero Jr. pegaron sendos vuelacercas, Chris Bassitt y tres relevistas se combinaron para permitir sólo cinco hits y los Azulejos de Toronto vencieron 3-0 a los Padres de San Diego.



La blanqueada fue la primera de la campaña para Toronto. Los Padres no lograron anotar una sola carrera por tercera vez en esta temporada.



San Diego perdió su cuarto encuentro consecutivo, igualando su racha más larga de derrotas de la temporada. Los Padres también perdieron cuatro seguidos del 23 al 27 de abril.



El derecho de los Azulejos, Chris Bassitt (4-2), permitió cuatro hits, dio una base por bolas y ponchó a seis en seis entradas. Brendon Little trabajó la séptima, El cubano Yariel Rodríguez lanzó la octava y Jeff Hoffman puso fin al juego para su décimo salvamento en 12 oportunidades.



El derecho de los Padres, Dylan Cease (1-3), permitió tres carreras y tres hits en siete entradas. Cease no ha ganado en ocho aperturas, sin lograr una victoria desde el 2 de abril contra Cleveland. Ha permitido tres carreras o menos en siete de esas salidas. San Diego perdió por primera vez cuando su abridor trabajó al menos siete entradas. Los Padres habían estado 5-0 en tales juegos.