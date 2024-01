Leo De Vries y Fernando Cruz fueron los prospectos que mayores bonos lograron. Hijo de Vladimir fichó con los Mets

La cosecha de firmas del 15 de enero, en su primer día, dejó la suma de por lo menos 45 millones de dólares (2,654,100,000 millones de pesos a la tasa de RD$58.98) en bonos otorgados por las organizaciones de las Grandes Ligas a prospectos dominicanos.



Los paracortos Leo De Vries y Fernando Cruz, fueron los jugadores que lograron los bonos más altos durante el proceso de firmas que es avalado por la Major League Baseball (MLB). De Vries obtuvo la suma de 4.2 millones de dólares por parte de los Padres de San Diego. De su lado, a Cruz le otorgaron un monto de 4.0 millones de dólares de los Cachorros de Chicago.



Según MLB.com, De Vries, de 17 años, tiene una avanzada habilidad en el bateo, con potencial de poder desde ambos lados del plato. El torpedero podría convertirse en un productor de 20 jonrones por temporada, según algunos evaluadores. También sabe negociar sus bases por bolas y exhibe un reconocimiento de pitcheos por encima de promedio, lo que significa un talento avanzado para su edad.



En tanto, Cruz es conocido por su capacidad de conectar la bola a todas las partes del terreno, gracias a la fortaleza en sus manos y antebrazo, la fuerza en el swing de Cruz le permite batear hacia su lado opuesto como si fuera un bateador zurdo. Con una buena velocidad en su bate, su estilo ofensivo podría llevarlo a ser un bateador de 20-25 jonrones mientras continúa desarrollándose. A pesar de ser visto como un bateador agresivo, tiene buena capacidad de dar grandes batazos.



A este grupo de peloteros, al que desde ya sus vidas, junto a las de sus familias cambiarán, se unieron, además el paracorto Dawel Joseph, a quien los Marineros de Seattle le dieron un bono de tres millones de dólares, mientras los Rojos de Cincinnati dieron 2.7 millones de dólares al jardinero dominicano Adolfo Sánchez.



Otros que también bailan la danza de los millones son los patrulleros Adriel Radney (US$1.85 millones por parte de los Diamondbacks de Arizona), Leonardo Pinera (US$1.8 millones de los Rays de Tampa Bay) y Belfi Rivera (US$1.8 millones de parte de Arizona).



El guardabosque Francisco Vilorio y el antesalista Ángel Féliz obtuvieron bonos de 1.75 y 1.7 millones de dólares de los Yankees de Nueva York y los Nacionales de Washington, respectivamente.



También el torpedero Naibel Mariano logró un contrato de 1.65 millones de dólares con Cincinnati; el tercera base Néstor Miranda US$1.5 millones de los Tigres de Detroit, y el guardabosque Jalvin Arias US$1.4 millones con los Filis de Filadelfia.



Completan el listado Emilio Sánchez (SS), a quien los Orioles le dieron un bono de 1.3 millones de dólares; Paulino Santana (OF), 1.3 millones de los Vigilantes de Texas; Vladimir Asencio (OF) un millón de los Medias Rojas de Boston; Leandro Romero (SS), un millón de los Marineros de Seattle; Stiven Martínez (OF), 950 mil dólares de los Orioles; Edward Lantigua (OF), 950 mil por parte de los Mets; Branneli Franco (LD) 800 mil de los Cardenales de San Luis, y Yensi Rivas (SS), medio millón de dólares por parte de los Mets.



Los Mets firman hijo de Vladimir



La dinastía de los Guerrero en el béisbol profesional sigue creciendo. Ahora le tocó el turno a otro hijo de Vladimir Guerrero, miembro del Salón de la Fama de Cooperstown. Se trata de Vladi Miguel, a quien los Mets de Nueva York le otorgaron un bono de 117 mil dólares más otro de 60 mil dólares para sus estudios.



“Me siento contento de que otro Guerrero esté en el béisbol profesional”, dijo el novel jugador de 17 años y que se desempeña en los jardines. “Vamos a seguir los pasos de mi padre y de mis hermanos, al igual que los de mis tíos y mis primos”, agregó.



Recordemos que Vladi Miguel es el tercer hijo de Vladimir Guerrero padre que es firmado por una organización de las Grandes Ligas. Además de Vladimir Guerrero Jr., quien milita con los Azulejos de Toronto, se encuentra Pablo Guerrero, a quien los Vigilantes de Texas le otorgaron un bono de 150 mil dólares el año pasado. “Es una bendición que otro hijo mío haya llegado hasta esta etapa. Me siento muy contento por su firma con los Mets. Él sabe lo que tiene que hacer para llega hasta donde su hermano y yo hemos llegado”, dijo Vlady padre tras el acuerdo.



Los Bravos logran el mejor acuerdo



Los Bravos agregaron a uno de los bateadores más puros del mercado internacional a sus filas. Atlanta pactó por cinco millones de dólares con el torpedero venezolano José Perdomo, la promesa número tres en la lista de los Mejores 100 Prospectos Internacionales de MLB Pipeline. De 17 años, Perdomo tiene una habilidad por encima del promedio para hacer contacto, además de un buen sentido de la zona de strikes y continúa mejorando su swing. Los scouts han notado la habilidad del joven para darle con autoridad a pitcheos en cambio y también rectas a todas las bandas, con relativa facilidad. Además, hace contacto duro y rara vez se poncha.

Los Orioles abrirán hoy su academia en RD

Con la presencia del presidente de la República, Luis Abinader, los Orioles de Baltimore inaugurarán hoy su moderna academia, ubicada en la calle principal del cruce de Cabreto en el municipio de Guerra, Santo Domingo Este.



El acto inaugural está previsto para a las diez de la mañana y contará, además, con los principales ejecutivos del conjunto ganador de la División Este de la Liga Americana con récord de 101-61. En el día de ayer, los Orioles firmaron un total de 19 prospectos, 16 de ellos dominicanos y seis venezolanos.