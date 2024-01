Los Yankees hicieron ayer oficial un acuerdo por dos temporadas con el derecho Marcus Stroman, que incluye una opción condicional para el jugador para el 2026.



El club no detalló los términos del contrato, pero una fuente le informó a MLB.com que el pacto le garantiza a Stroman US$37 millones más US$18 millones condicionales para el 2026, en caso de que Stroman alcance los 140 innings en el 2025.



No es la primera vez que Stroman ha sido vinculado a los Yankees. En 2019, Nueva York mostró interés en sus servicios antes de la fecha límite de cambios. En ese momento, Stroman estaba con los Azulejos y soñaba con jugar para los Bombarderos del Bronx.



Stroman es originario de Medford, Nueva York, que está a menos de dos horas del Bronx. “Soy de Nueva York y soy un chico de Nueva York. Eso lo dice todo por sí mismo”, dijo Stroman en ese entonces. “Me encanta lanzar en el Yankee Stadium. Nueva York es como la meca del mundo. Me encanta la emoción, las luces brillantes, la competencia, me encanta la presión”, agregó.