Boletas para cenar con Sammy Sosa se venden como pan caliente

Sammy Sosa puso a la venta boletas canjeables por una cena junto a él, así como un autógrafo al final de la merienda.

A pesar del considerable precio de las boletas dispuestas para dicho evento, las boletas se vendieron como pan caliente. Según fuentes, cada boleto tenía un costo de $1.500 dólares.

La cena con Sammy Sosa forma parte de las actividades que el ex cañonero de los Cachorros de Chicago realizará este fin de semana en esa ciudad estadounidense. La agenda incluye un encuentro con fanáticos en el Centro de Convenciones Donald E. Stephens en Rosemont, organizado por la empresa de colecciones deportivas Chicago Sports Spectacular.

Hey everyone, this is not correct. Tickets are STILL AVAILABLE for all of the above with Sammy Sosa including the VIP Dinner Event. Please see our site for more details: https://t.co/5HTMnTLe3n