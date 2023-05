WNBA, la presencia de las mujeres en el deporte de la destreza

Email it

La Women’s National Basketball Association (WNBA), fue aprobada oficialmente el 24 de abril de 1996, esta tuvo que competir con la recién formada American Basketball League, otra liga profesional femenina que se comenzó a jugar este mismo otoño, pero dejó de funcionar en 1998.

La WNBA comenzó con ocho equipos, 4 de cada conferencia. Si bien no es la primera liga importante de baloncesto femenino profesional de los Estados Unidos, la WNBA es la única liga que recibe respaldo total de la NBA.

La liga centró su campaña de marketing, denominada We Got Next en torno a las estrellas Rebecca Lobo, Lisa Leslie y Sheryl Swoopes. En esa primera temporada Cynthia Cooper y os Houston Comets fueron los dominantes en la liga. Dos años después se agregaron dos nuevos equipos a la liga, y poco a poco en las temporadas siguientes fueron agregándose más equipos como Indiana Fever, Seattle Storm, Miami Sol o Portland Fire, elevando la liga a 16 equipos.

En 2006, la liga se convirtió en la primera liga deportiva profesional femenina orientada a equipos que existió durante 10 temporadas consecutivas. Con motivo del décimo aniversario, la WNBA lanzó su All-Decade Team, compuesto por las diez jugadoras que más han contribuido a través del juego dentro y fuera de la cancha al baloncesto femenino durante la existencia de la Liga.

En ese momento las Phoenix Mercury habían alcanzado la prominencia liderada por sus propias “Tres Grandes” Cappie Pondexter, Diana Taurasi y Penny Taylor.

¿Cómo funciona la WNBA?

La WNBA se juega de mayo a septiembre, coincidiendo con el periodo final y de parón de la NBA. El All Star se juega a mediados de la temporada, en el mes de julio y las Finales de la Liga a finales de septiembre. Actualmente la liga consta de 12 equipos pero ha habido un total de 18 franquicias en la historia. A partir de 2020, Las Vegas Aces, Los Angeles Sparks, New York Liberty y Phoenix Mercury son las únicas franquicias que se fundaron en 1997.

Conferencia Este:

Atlanta Dream: Es el último equipo en sumarse a la liga, de la que forma parte desde 2008.

Chicago Sky: Creado en 2006, forma parte de la WNBA desde esa temporada. Obtuvo su primer campeonato en 2021.

Connecticut Sun: Anteriormente eran los Orlando Miracle, y desde 2003 están en Connecticut.

Indiana Fever (equipo que tiene los derechos de Florencia Chagas): Desde el 2000 participa en la liga, sin sufrir mudanzas ni interrupciones. Fueron campeonas en 2012.

New York Liberty: Una de las franquicias fundadoras de la WNBA en 1997.

Washington Mystics: Forma parte del torneo desde la segunda temporada, en 1998. Campeones en 2019 y finalistas en 2018.

Conferencia Oeste:

Dallas Wings: Poseen 3 títulos ganados en 2003, 2006 y 2008 bajo el nombre de Detroit Shock. Desde 2010 a 2015 su denominación fue Tulsa Shock hasta que en 2016 adquirieron su ubicación y nombre actual.

Las Vegas Aces: Equipo fundador de la liga bajo el nombre de Utah Starzz, donde estuvieron hasta 2002. Luego se mudaron a San Antonio siendo los Silver Stars desde 2003 a 2013 y los San Antonio Stars de 2014 a 2017. Desde 2018 están en Las Vegas como las Aces, lo que significó el último cambio de equipo de la WNBA.

Los Ángeles Sparks: Otra de las franquicias fundadoras, fueron campeonas en 2001, 2002 y 2016. Están asociadas a los Lakers.

Minnesota Lynx: Son parte de la liga desde 1998 y son con 4 títulos la franquicia más ganadora junto a Seattle Storm y las ya desaparecidas Houston Comets.

Phoenix Mercury: Son una de las franquicias fundadoras y cuentan en sus vitrinas con 4 anillos, obtenidos en 2007, 2009 y 2014.

Seattle Storm: En 2020 igualaron a Lynx y Comets con 4 títulos de la WNBA, de la cual participan desde el año 2000.

Calendario de la liga profesional de básquet femenino de Estados Unidos

Se divide el torneo entre temporada regular y playoffs. En la fase regular, cada equipo disputa 36 partidos siendo 18 de local y 18 de visitante. Cada franquicia disputa 4 partidos contra 3 de sus rivales dentro de la misma conferencia (12 juegos) y 3 partidos contra los 2 restantes (6 juegos). Además, enfrenta 3 veces a cada equipo de la otra conferencia (18 juegos).