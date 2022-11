Barcelona, (EFE).- El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, aseguró que fue «sincero» y «honrado» desde el pasado verano con el mensaje que le dio a Gerard Piqué, que este sábado jugará ante el Almería su último partido como futbolista profesional en el Camp Nou.

En la primera comparecencia tras el anuncio de retirada del central barcelonés, el técnico egarense admitió que la conversación «privada» que el pasado verano tuvo con él fue «uno de los días más difíciles» de su carrera como entrenador.

Asimismo en una rueda de prensa previa al encuentro contra el Almería, Xavi respondió 22 preguntas de un total de 25 relacionadas con el adiós de Piqué, al que calificó como uno de los «mejores centrales de este deporte».

Del mismo modo, Xavi admitió que «no es fácil gestionar» una situación como la de Piqué, al que no le reprochó nada y elogió su compromiso con el vestuario.

«No sé si he sido justo o no, pero he sido sincero y honrado. Gerard ha sido un ejemplo para el equipo, para los jóvenes, el cuerpo técnico. Fui honesto con él y ahora las circunstancias han marcado que haya puesto punto final», agregó.