Email it

Barcelona. El central del Barcelona Gerard Piqué anunció por sorpresa su retirada del fútbol y que el partido liguero de mañana ante el Almería será el último encuentro que dispute en el Camp Nou, según un vídeo publicado en sus redes sociales.



El jugador ha querido hacer un repaso rápido de su vida futbolera en un vídeo de dos minutos con imágenes de cuando era niño. Emocionado recuerda que viene de una familia muy futbolera y de pequeño «no quería ser futbolista, quería ser jugador del Barça».



Mediante esta grabación, envía un mensaje a la afición catalana avisando de que ha llegado el momento de «cerrar el círculo». Con música emotiva de fondo, el futbolista se despide: «Siempre he dicho que después del Barça no habría ningún otro equipo. Y así será». Piqué, de 35 años, pondrá fin, así, a 14 temporadas en el Barcelona, club en el que se formó y al que regresó el curso 2008-09 procedente del Manchester United, equipo donde jugaba desde el año 2004.



La retirada de Piqué llega tras un inicio de temporada en el que no ha entrado en los planes del técnico, Xavi Hernández, que lo ha relegado como quinto central del primer equipo.



De hecho, el zaguero barcelonés, que solo ha jugado nueve partidos, ha visto que, pese a las lesiones de centrales como Jules Koundé o Ronald Araujo, el técnico azulgrana apostaba por Marcos Alonso en el eje en algunos partidos.



En el empate contra el Inter de Milán (3-3) que dejó al Barcelona virtualmente eliminado de la Liga de Campeones, Piqué fue titular ante las múltiples bajas en defensa y salió en la foto del primer gol del equipo italiano.