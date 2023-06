Fernando Tatis Jr iguala hazaña que nadie hacia desde 1901

Fernando Tatis Jr. inscribió su nombre en una nueva lista donde no hay nadie más.

La noche del 14 de junio donde se enfrentaron los Padres de San Diego y los Guardiales de Cleveland inolvidable para el dominicano. Bateó de 4-3 con 3 extrabases, 2 anotadas, 2 dobles, 1 jonron, 1 boleto, 1 ponche, 2 bases robadas y una asistencia desde el jardin derecho.

Así, Fernando Tatis Jr. se convierte primer jugador registrado y desde al menos 1901 con un juego de esta magnitud. Un récord que comparte nada menos que con el legendario Tony Gwynn, precisa Kevin Acee del San Diego Union Tribune.

Fernando Tatis Jr. & Tony Gwynn are the only Padres to ever have a game with a home run, two stolen bases and an outfield assist.



Tatis is the first Padres player to ever have three extra-base hits, 2 SB, and and OF assist in the same game.



(This, according to Elias.)