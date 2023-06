Solo dos peloteros tienen más jonrones que Tatis Jr. desde su regreso

El dominicano Fernando Tatis Jr. tiene una de las mejores secuencias jonroneras nunca antes vistas en el beisbol de Grandes Ligas. Desde su regreso a la Gran Carpa se ha establecido como uno de los líderes máximos de jonrones, pese a que se perdió toda una temporada en el 2022.

En el juego del miércoles entre los Guardianes de Cleveland y Padres de San Diego, Fernando Tatis Jr abrió el marcador con su jonrón número 14 de la temporada, siendo asi el líder neto de su equipo en este departamento ofensivo pese a que se perdió los primeros 20 juegos del calendario. Un juego en el que, además, sus compañeros y paisanos Manny Machado, Juan Soto y Nelson Cruz también se anotaron cuadrangulares para una sólida victoria 5-0.

Desde que el oriundo de San Pedro de Macoris hizo su debut en la actual temporada el pasado 20 de abril. Solo Shohei Ohtani (16) y Mookie Betts (15) tienen mas jonrones de que Tatis Jr, precisa ESPN Stats.

With his HR in the 1st inning against the Guardians tonight, the Padres' Fernando Tatís Jr. now has 14 HR this season.



