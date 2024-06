Con motivo de la gala benéfica anual de la Academia Mouratoglou, se vio al invitado especial y leyenda del fútbol brasileño Ronaldo hablando sobre su nuevo amor: el tenis. “Me encanta todo. Creo que ahora más que el fútbol”, dijo ante unos 350 asistentes mientras recibía un premio especial.



El doble ganador del Mundial de fútbol (1994 y 2002) y del Balón de Oro (1997 y 2002) amplió: “Es increíble. No puedo ver partidos enteros de fútbol, ​​me parece demasiado aburrido. ¿Cinco horas viendo tenis? (Puedo). Es una locura”. Incluso, O Fenômeno demostró su pasión por el deporte al gastar 30 mil euros para ganar una subasta, cuyo premio fue la raqueta de la victoria del US Open 2023 de Coco Gauff firmada. La joven estadounidense, Stefanos Tsitsipas y Holger Rune son algunos de los grandes valores que se entrenan en el predio del prestigioso coach francés. “Entreno tres veces por semana. Soy muy competitivo, quiero mejorar cada día. Pero mi revés, Dios mío… Creo que es lo único que Patrick (Mouratoglou) no puede arreglar”, dijo en tono de broma.