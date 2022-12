Messi tuvo un gol, dio asistencia y recibió el apoyo de sus compañeros para vencer 3-0. Espera al ganador de hoy entre Marruecos y Francia

En el primer tiempo, en siete minutos, de contragolpe, con dos goles, Julián Álvarez provocó un penal, marcó un gol y desató a Argentina, que devoró a Croacia en un instante, desfigurada por todo lo que había planeado en la pizarra Lionel Scaloni y ejecutaron en el momento justo Lionel Messi y compañía para irrumpir en la final de Qatar 2022.



La Albiceleste se impuso 3-0 y confirmó que la ambición del número 10, de un futbolista único, va más allá, a la copa, a la eternidad, también en el Mundial.



El delantero del Manchester City aún marcó también el 3-0 superada la hora del duelo, porque Argentina, ayer, no fue simplemente Messi, el autor del 1-0 de penal o cuya acción en el tercer gol fue tremenda, con la forma con la que desbordó al defensor que había centrado toda la atracción en este Mundial, Gvardiol. Tampoco fue sólo Julián Álvarez.



Fue más allá. La ‘Albiceleste’ funcionó como un equipo, tan preciado como es eso en el fútbol, contra uno de los bloques más consistentes del planeta, al que desactivó de una forma incontestable, inimaginable en las alturas de una competición tan igualada, para sostener después su ventaja, consciente de que todo lo que había planificado ya estaba hecho. En la final del Mundial, a la que regresa ocho años después. Un partido práctico que surgió en la mente de Scaloni que planteó una emboscada a Croacia. Tan medida, en parámetros tan exhaustivos, que no lo intuyó su adversario.



El ‘10’ desea la Copa del Mundo. Ni récords individuales, como ser el jugador con más partidos ya de la historia de la competición junto a Matthäus, con 25. Ni elogios mundiales. Ni haber rebasado a Diego Armando Maradona en encuentros en el torneo. Ni haber alcanzado a Gabriel Batistuta como goleador.



Ni nada más que ser el campeón el próximo domingo en el mismo estadio en el que ayer agrandó de nuevo a su Argentina.



Ya lo tiene a la vista. Es el domingo. No hay más. Contra Francia o Marruecos. En la final. ‘Su’ final. Porque ya no habrá mañana para él en el Mundial.



Es el todo o nada. Porque, a sus 35 años, el torneo en 2026 aparece tan borroso que es imperceptible para él. Una presión, un aliciente, la oportunidad que ha rebuscado durante una década y media, desde que en 2006, en Alemania, debutó un chico de 18 años, a punto de cumplir 19, para hacer historia.