DENVER.- Jugar para varias escuelas ya no genera una señal de alerta para los evaluadores de talentos de la NFL en esta época en la que el portal de transferencias está cada vez más ocupado y las ganancias financieras inesperadas disponibles para los jugadores de fútbol americano universitario antes de que tengan edad suficiente para comprar una ronda de bebidas.

Eso es algo bueno para casi un tercio de los 398 prospectos invitados al combinado de exploración de la NFL en febrero que cambiaron de escuela en su camino para captar la atención de los cazatalentos profesionales antes del draft de la NFL de esta semana .

La lista de jugadores que aprovecharon las reglas de transferencia relajadas incluye al mariscal de campo de la USC, Caleb Williams, el favorito para ir primero en general a los Chicago Bears el jueves por la noche. Williams pasó su primer año en Oklahoma antes de seguir al entrenador Lincoln Riley a Los Ángeles, donde lanzó para 72 touchdowns en dos temporadas con los Trojans.

Otro es el ganador del Trofeo Heisman, Jayden Daniels, quien pasó dos temporadas en LSU después de jugar tres años en Arizona State.

«Las transferencias, en términos de impacto en los muchachos y calificaciones, no, eso ya no es un problema», dijo el analista de draft de NFL Network, Daniel Jeremiah, un ex cazatalentos profesional. “Sé que alguna vez surgió en las reuniones de borrador. ¡Pero tengo edad suficiente para recordar que cuando comencé en 2003, tuvimos discusiones en el draft sobre que un jugador tuviera tatuajes!