Barcelona vs Atlético Madrid, EN VIVO: semifinal Copa del Rey

Barcelona vs Atlético Madrid EN VIVO HOY. Culés y colchoneros se enfrentan por la semifinal de la Copa del Rey 2025 desde las 4.30 p. m. en el Estadio Olímpico de Montjuic. La transmisión estará a cargo de DSports. Además, podrás seguirlo por la cobertura ONLINE y GRATIS aquí.

Así saltará el FC Barcelona al terreno de juego:

Szczesny; Balde, Martínez, Cubarsí, Koundé; Pedri, De Jong; Raphinha, Olmo, Yamal; Ferrán.

El planteamiento de Flick refleja que seguirán apostando a la velocidad por banda de Raphinha y Lamine Yamal, mientras Dani Olmo gozará de llegada por el centro del campo. Además, se espera que Ferrán se mueva por todo el frente de ataque buscando opciones de gol.

Así saltará el Atlético de Madrid al terreno de juego:

Estos son los 𝟭𝟭 𝗷𝘂𝗴𝗮𝗱𝗼𝗿𝗲𝘀 que nos representarán de inicio a esta noche. pic.twitter.com/vgNfoDQgtu — Atlético de Madrid (@Atleti) February 25, 2025

Barcelona vs Atlético Madrid: ficha del partido

Partido Barcelona vs Atlético Madrid ¿Cuándo? Martes 25 de febrero del 2025 ¿A qué hora? 4.30 p. m. (hora dominicana) ¿En qué canal? DSports ¿Dónde? Estadio Olímpico de Montjuic

¿A qué hora juegan Barcelona vs Atlético Madrid?

En territorio dominicano, el partido entre Barcelona vs Atlético Madrid por la semifinal de la Copa del Rey 2025 empezará a las 4.30 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. Revisa esta guía de horarios para que no te pierdas ninguna incidencia.

México: 2.30 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 3.30 p. m.

Bolivia y Venezuela: 4.30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 5.30 p. m.

¿En qué canal ver Barcelona vs Atlético Madrid en vivo?

La transmisión del Barcelona vs Atlético Madrid por la semifinal de la Copa del Rey 2025 estará a cargo de DSports.

¿Dónde jugarán Barcelona vs Atlético Madrid?

Barcelona vs Atlético Madrid se llevará a cabo en el Estadio Olímpico de Montjuic, ubicado en la ciudad de Barcelona. Este recinto deportivo tiene capacidad para albergar a poco más de 55.000 espectadores.

Barcelona vs Atlético Madrid: alineaciones posibles