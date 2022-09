Email it

El Bayern de Munich ganó 2-0 al Barcelona ayer durante la segunda jornada de la Liga de Campeones.



Los goles de Lucas Hernández (51) y Leroy Sané (54) dejaron al Bayern líder en solitario del grupo C, seguido por el Barcelona y el Inter de Milán, que este martes también venció 2-0 al Viktoria Pílsen checo, farolillo rojo de la llave.



En un partido marcado por su regreso a Múnich, Lewandowski, autor de un triplete la pasada semana contra el Viktoria, no encontró el camino del gol, pese a contar con varias ocasiones.



Recibido con aplausos en el Allianz Arena, el polaco envió por encima del larguero un remate casi en boca de gol (18) y se topó con una gran parada de Neuer en un remate de cabeza junto al segundo palo (21).



El goleador polaco no tuvo puntería en un partido que el Barcelona dominó en el primer tiempo, pero el primer gol bávaro le hizo mucho daño y cambió el rumbo del partido.



“En la primera parte tuvimos muchísimas ocasiones para marcar y cuando perdonas tanto contra un equipo como este lo acabas pagando”, dijo Pedri a Movistar tras el encuentro.



En otros encuentros de la jornada de ayer de la Liga de Campeones, Sporting CP superó 2-0 a Tottenham Hotspur; el Internazionale venció 2-0 al Viktoria Plzen; el Bayer Leverkusen derrotó 2-0 al Atlético de Madrid; el Club Brugge goleó 4-0 a FC Porto; Liverpool se impuso 2-1 al Ajax Amsterdam, mientras que Eintracht Frankfurt ganó 1-0 al Marseille.