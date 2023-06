El delantero francés Karim Benzema puso freno a los rumores sobre su salida de Real Madrid rumbo a Arabia al asegurar que disfruta cada día de su presente, que “la realidad no es internet” y mantiene la ilusión de “un niño” a diario en la ciudad deportiva de Valdebebas.



”Por el momento estoy aquí, disfruto cada día, entreno bien y hay un partido este domingo”, aseguró tras recibir el Marca Leyenda. “¿Por qué voy a hablar del futuro si estoy en el Real Madrid? Habla internet y la realidad no es internet”, añadió.



Además, Benzema dejó clara la ilusión con la que acude cada día a sus entrenamientos en el Real Madrid.

“Estoy orgulloso de mi trabajo y disfruto cada entrenamiento en el Madrid y cada partido. Eso es lo más importante, disfrutar cuando voy a Valdebebas no es un trabajo, el día que lo sea no quiero más. Disfruto el fútbol como los niños y en mi cabeza sigo siendo un niño”, manifestó.



Benzema fue galardonado ayer con el premio Marca Leyenda que reconoce una trayectoria de éxitos, en una gala en la que intentó silenciar los rumores sobre su salida del club blanco y se mostró “orgulloso” de su carrera.



“Siempre fue un sueño venir al mejor club del mundo, el mejor de la historia. Si vemos los jugadores que han jugado en el Real Madrid, son los mejores. Ganar tantos trofeos no lo imaginaba, pero sí jugar un día en el Bernabéu”, reconoció Benzema, el jugador con más títulos conquistados con el equipo blanco, en la gala celebrada en el Real Casino de Madrid.



Karim reconoció que su objetivo fue siempre llegar a ser como el brasileño Ronaldo y dejar un sello con un perfil de delantero único.