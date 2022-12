Email it

Con goles de Vinicius, Neymar, Richarlison y Paquetá, venció ayer 4-1 a Corea del Sur. Su próximo rival será Croacia, que ayer superó a Japón

El ‘jogo bonito’ no ha muerto. Ahora se pasea por Doha de la mano del recuperado Neymar y sus amigos de Brasil, que avanzaron ayer a cuartos de final del Mundial Qatar 2022 al aplastar a Corea del Sur (4-1).



El ‘10’ volvió por lo alto luego de que un esguince en el tobillo derecho lo dejara once días por fuera del torneo. Y lo hizo para lanzar un recado: la ‘Seleção’ quiere el hexacampeonato para homenajear al rey Pelé, hospitalizado desde el martes en Sao Paulo. Los brasileños dispersaron las dudas surgidas tras su caída contra Camerún (1-0) en el cierre del Grupo G al sentenciar el juego en el primer tiempo.



Vinicius Jr (7), ‘Ney’ (13, de penal), Richarlison (29) y Lucas Paquetá (36) comandaron la fiesta en el estadio 974 ante la descolocada Corea de Son Heung-min, que descontó a través de Paik Seungho (76). Brasil luchará el viernes por el pase a semifinales ante Croacia (11:00 a.m., hora dominicana). Croacia está otra vez en las últimas instancias de una Copa Mundial, y nuevamente exprimiéndose al máximo. El arquero Dominik Livakovic atajó tres penales para que Croacia derrotase 3-0 a Japón en una tanda desde los 12 pasos, con lo que los subcampeones del torneo de 2018 alcanzaron los cuartos de final.



En su marcha a la final hace cuatro años, Croacia disputó prórrogas en cada ronda de la fase de eliminación directa y en dos ocasiones salió airosa en una ronda de penales. “La historia se repite”, dijo sonriente el seleccionador croata Zlatko Dalic. Esta vez, Mario Pasalic convirtió el penal decisivo para Croacia tras un empate 1-1 al cabo de los 90 minutos reglamentarios y los 30 de prórroga.



Livakovic contuvo los disparos de Takumi Minamino, Kaoru Mitomo y Maya Yoshida. El arquero del Dínamo de Zagreb acaparó las palmas del plantel croata tras la tanda de penales.