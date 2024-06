Javier Tebas, presidente de LaLiga, descartó ayer que el reciente fichaje del francés Kylian Mbappé por el Real Madrid vaya a aumentar de forma sustancial el valor de los derechos audiovisuales de la competición que encabeza.



“Para nosotros su llegada supone una gran alegría, porque es uno de los mejores jugadores, pero los derechos no suben solo porque tengas grandes jugadores, te ayudan, pero no es fundamental”, explicó en su comparecencia en el primer día de actividades del World Football Summit Americas.



Tebas estaba programado para asistir de forma presencial a la cumbre, pero compromisos de último momento en España le impidieron hacer el viaje y en cambio realizó su plática de forma virtual.



“Lo que hace subir los precios de los derechos audiovisuales es el trabajo que se hace con la marca de la liga y sus clubes, los jugadores son momentáneos. Cuando Cristiano Ronaldo se fue a la Juventus no subieron los derechos de la Serie A y tampoco cuando Messi llegó al PSG la liga francesa cobró más”, añadió.



Además de hablar de Mbappé, Tebas criticó a Google y Apple por no bloquear aplicaciones para sus dispositivos móviles en las que se puede consumir de forma ilegal las retransmisiones en vivo de los partidos de LaLiga.



Junto a la participación de Tebas, ayer en el arranque del Summit, que se celebra en Ciudad de México, diferentes actores reflexionaron sobre el crecimiento de la industria del futbol femenino, así como de la forma en la que las entidades podrían explotar las redes sociales en el futbol.



Antes de Tebas, hubo una mesa en la que se habló del Mundial 2026, que acogerán México, Estados Unidos y Canadá.



“Nos proponemos igualar la fiesta del (Mundial del) 86; tenemos una capacidad de organización inigualable, vienen cosas muy interesantes”, aseguró este miércoles el CEO del Estadio Azteca, Félix Aguirre en una conferencia de inicio del World Football Summit.