Ante la ausencia del lesionado Paul Pogba, otro de los nuevos fichajes fue quien se destacó con la Juventus al arrancar su temporada ayer con una victoria 3-0 ante Sassuolo en la Serie A.



El argentino Ángel Di María anotó el primer gol y asistió en el tercero de Dušan Vlahović, quien se encargó de cobrar un penal tras una falta que le cometieron.



La gran actuación de Di María, de 34 años, fue opacada cuando tuvo que salir a los 66 minutos con una aparente molestia del aductor izquierdo.



“Siempre tiene esa cara”, bromeó el técnico juventino Massimiliano Allegri. “Tuvo este pequeño problema del aductor hace una semana, pero no me preocupo mucho. Ya se verán los resultados de las pruebas mañana”. La presentación de Di María en Turín no generó la misma fanfarria que la de Pogba el mes pasado. El argentino firmó como agente libre proveniente del Paris Saint-Germain días antes de que Pogba completara su retorno a la Vecchia Signora.