El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, afirmó ayer que le “avergüenza” que ayer hubiera aficionados del Atlético de Madrid que profirieron insultos racistas contra el jugador del Real Madrid, Vinicius Junior.



Por igual, el alcalde abogó por “identificar” a esas personas porque “no son dignos ni merecedores” de entrar al estadio rojiblanco.



En un acto municipal, el alcalde ha condenado “total y absolutamente” los “lamentables” insultos racistas que se produjeron el domingo en el Civitas Metropolitano contra el jugador del Real Madrid Vinicius Junior, en el derbi que enfrentó a los dos equipos madrileños.



“No tienen cabida, no ya en un espectáculo deportivo” sino “en ningún estado de la vida, por supuesto, y además yo creo que lo que hay que hacer es identificar a esas personas que los profirieron, porque creo que no son dignos ni merecedores de poder entrar” en el estadio del Atlético de Madrid, ha reprobado Almeida. Este tipo de conductas, ha argumentado esa postura, es “absolutamente reprochable y condenable”.



“Y además, lo digo ya desde la doble perspectiva de alcalde de Madrid y, como ustedes saben, aficionado al Atlético. A mí me avergüenza que hubiera aficionados ayer del Atlético de Madrid que fueran capaces de proferir este tipo de insultos racistas”, ha censurado.



Vinicius Junior arrancó como titular en el choque del domingo en el que el conjunto merengue se impuso 2-1 en calidad de visitante para que los monarcas defensores en LaLiga y la Liga de Campeones sigan con paso perfecto en el comienzo del campeonato doméstico ya que, de seis juegos, llevan el mismo número de triunfos para superar de momento a equipos como Barcelona y Real Betis.



El estelar jugador brasileño del Real Madrid también fue criticado recientemente por su estilo dentro de la cancha y múltiples jugadores de su nación, como Neymar, Ronaldo y Pelé, salieron a defenderlo.