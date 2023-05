Email it

El Barcelona está ante su primera oportunidad para ser campeón de LaLiga española 2022/23, para lo que debe ganar el derbi en el campo del Espanyol, aunque también lo podría ser antes de jugar si el Atlético de Madrid y el Real Madrid pinchan ante el Elche y el Getafe, respectivamente.



Con cinco partidos por jugarse, el conjunto de Xavi Hernández aventaja en trece puntos al equipo del argentino Diego Pablo Simeone y en catorce al del italiano Carlo Ancelotti, así que tan solo se trata de esperar a que las matemáticas certifiquen la ‘coronación’ azulgrana, ya sea esta jornada o las siguientes.



El Barcelona, que visita el domingo el RCDE Stadium, puede presentarse ya como campeón si se dan los resultados y si no lo lograría con un triunfo en un feudo donde no pierde en liga desde hace dieciséis años.



Será el primer encuentro desde el anuncio de salida del club de Sergio Busquets cuando termine la temporada tras quince campañas en el cuadro azulgrana. Se irá con este nuevo título bajo el brazo.

Para el Espanyol, el derbi del domingo es más que trascendental. Es penúltimo, a tres puntos de la salvación que marca el Valencia.



Una victoria, la primera ante el eterno rival en casa desde enero de 2007, con Luis García, actual técnico perico, en el campo, es fundamental si no quiere ver aún más comprometidas sus opciones de permanencia.