El Barcelona tuvo en sus manos la clasificación a los octavos de final de la UEFA Europa League hasta el medio tiempo, pero no supo mantenerla y terminó cayendo por 2-1 (global 4-3) ante el Manchester United en el Old Trafford.



El equipo dirigido por Xavi Hernández tuvo una primera mitad con mayor dominio, pero fue hasta el minuto 18 que Robert Lewandowski abrió el marcador desde los 11 pasos luego de que el VAR concediera el penal para los blaugranas tras una falta de Bruno Fernandes sobre Balde. Antes de terminar los primeros 45 minutos el Barca tuvo la oportunidad de ampliar el marcador después de un error de David De Gea que no fue aprovechado por Sergi Roberto.



En cuanto comenzó la segunda parte el Manchester United salió decidido a conseguir la remontada, no pasaron más de dos minutos para obtener resultados positivos cuando Fred marcó el empate momentáneo después de colarse entre dos defensas y vencer a Ter Stegen. Pero no era suficiente para seguir avanzando. Antony consiguió el tanto de la remontada aprovechando un balón que quedó muerto luego de dos tiros de Garnacho y Fred. El United se cuela a los octavos de final y esperará el sorteo para conocer a su siguiente rival.