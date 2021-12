El COVID-19 ataca con fuerza la Liga Premier de Inglaterra

La Premier League suspendió cuatro partidos más este fin de semana, elevando el total a cinco, por los brotes de COVID-19 que se están produciendo en la competición.



Los encuentros aplazados son el Southampton vs Brentford, el Watford vs Crystal Palace, el West Ham United vs Norwich City y el Everton vs Leicester City. A estos partidos hay que sumar el duelo entre el Manchester City y el Brighton de mañana, que fue suspendido a primera hora de la tarde.

En total, la Premier League ha aplazado en una semana nueve encuentros. Las razones que ha alegado la competición para la suspensión de los encuentros son que el Brentford ha experimentado un brote de COVID que ha cerrado su campo de entrenamiento, por lo que no han podido preparar en condiciones el partido de mañana, y que el Watford se encuentra en una situación parecida y no tiene suficientes jugadores disponibles, mismo caso que el Norwich City y el Leicester City.

La Premier League ha reiterado, después de que se le pidiese suspender toda la jornada, que analizará caso a caso, teniendo en cuenta factores como el número de jugadores disponibles que tenga el equipo, la gravedad del brote y la forma en que hayan podido preparar el partido.

Ayer el Chelsea anunció los positivos en covid de Romelu Lukaku, Timo Werner, Callum Hudson-Odoi y Ben Chilwell.

Los futbolistas se han quedado fuera de la convocatoria contra el Everton, aunque Chilwell estaba lesionado, y tendrán que someterse ahora a un aislamiento de diez días. Kai Havertz se encuentra enfermo también, pero no ha dado positivo. Según explicó Thomas Tuchel en la previa del partido contra el Everton, a la plantilla se les hizo test adicionales en la mañana del jueves, después de que varios jugadores se encontraban mal antes del entrenamiento del miércoles.