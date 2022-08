Email it

Erik ten Hag pidió que le dieran tiempo tras iniciar su ciclo al frente del Manchester United con una decepcionante derrota. Erling Haaland no necesitó de mucho tiempo para demostrar el impacto que tendrá con el Manchester City.



Las dos mayores contrataciones en la ciudad de Manchester iniciaron de forma opuesta ayer su temporada en la Liga Premier. Ten Hag se mantuvo cabizbajo en la banda al observar la derrota 2-1 del United ante el Brighton en el Old Trafford. Su equipo se vio superado en la primera mitad y su intento de remontar en el complemento no fue suficiente.



Haaland firmó un doblete para liderar el triunfo 2-0 del Manchester City ante el West Ham. Anotó de penal en la primera mitad y aumentó con un tiro rasante en la segunda. Ten Hag llegó al United para intentar reducir la brecha entre los rivales de ciudad, luego de acabar 35 puntos detrás del campeón City la justa anterior.