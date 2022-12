Email it

Ambos avanzaron a cuartos de final del Mundial de Qatar al derrotar a Senegal 3-0 y Polonia 3-1



Con dos goles y una asistencia, Kylian Mbappé se convirtió en el artífice de la victoria de Francia por 3-1 ante una voluntariosa Polonia, ayer en Doha, un triunfo que mete a los ‘Bleus’ en los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022.



En el último suspiro de una primera parte en la que Polonia ofreció más resistencia de la esperada, Mbappé asistió a Olivier Giroud (44), que abrió el marcador y se convirtió en el máximo goleador de la historia de los ‘Bleus’, para después anotar dos goles casi calcados para sentenciar el duelo (74 y 90+1).

La estrella polaca Robert Lewandowski salvó el honor de su selección al transformar un penal en el descuento, que tuvo que repetir después de fallar un primer intento, pero el colegiado mandó repetir porque varios jugadores franceses invadieron el área antes de tiempo (90+9).



Con su gol de ayer, Giroud suma 52 goles como internacional, uno más que Thierry Henry, que tenía el récord desde 2009. Mbappé, por su parte, suma ya 9 goles en Copa del Mundo y es el segundo máximo anotador de los ‘Bleus’ en este torneo, por detrás de los 13 de Just Fontaine.



Por dar una medida de lo que supone la cifra de goles de Mbappé, que tiene solo 23 años y disputa su segundo Mundial, Lionel Messi suma nueve en cinco Copas del Mundo y Cristiano Ronaldo ocho en otros tantas ediciones.



Hizo valer su condición de favorito



Se cumplió la lógica. Inglaterra hizo valer su favoritismo y goleó 3-0 a Senegal en partido correspondiente a los octavos de final del Mundial Qatar 2022, en el estadio Al-Bayt, en Al-Khor, a 45 kilómetros de Doha, ante 65.985 espectadores. De esta forma, los dirigidos por Gareth Southgate avanzaron a cuartos de final, etapa en la que enfrentarán a Francia con el objetivo puesto en lograr el pase a semifinal.



El equipo europeo no la tuvo fácil en un primer momento, pues empezó siendo controlado por el campeón de África, que tuvo dos chances de abrir el marcador en la primera media hora de juego, pero no fue eficaz y lo pagó caro. A los 38 minutos, Jordan Henderson conectó una asistencia de Jude Bellingham y abrió el marcador. En los descuentos del primer tiempo, Harry Kane amplió la cuenta y, ya a los 57’, Buyako Saka sentenció.



Antes del inicio del partido, y como durante todo el Mundial, los ingleses hincaron la rodilla en el césped durante unos segundos, en una acción de protesta contra el racismo y la discriminación extendida a nivel global. Después de 20 minutos de dominio improductivo de Inglaterra, y con Senegal replegado, los ‘Leones de la Teranga’ adelantaron líneas y asustaron a Jordan Pickford, pero dejaron espacios al fondo y lo pagaron caro.



La cartelera de hoy tendrá otros dos partidos iniciando a las 11 de la mañana entre Japón y Croacia, mientras que a las 3:00 p.m. se enfrentarán Brasil y Corea del Sur.



Messi y Argentina también están en cuartos



Mil partidos, un gol y clasificación a los cuartos de final del Mundial. En una noche soñada de su capitán Lionel Messi, Argentina venció 2-1 a Australia y jugará la próxima instancia ante Holanda, una vieja conocida a las que se cruzó por última vez en 2014. Julián Álvarez firmó el segundo gol albiceleste al comienzo del segundo tiempo, pero el equipo del técnico Lionel Scaloni sufrió en el tramo final tras el autogol de Enzo Fernández. En cuanto a Messi, llegó a los 789 goles en una carrera que apunta a la final del 18 de diciembre.