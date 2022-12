Email it

Los nipones ganaron el Grupo E y los ibéricos pasaron precariamente. Se medirán a Croacia y Marruecos

La “Furia” japonesa pudo más que el “Tiki-taka” español en Qatar. Con una segunda parte arrolladora, Japón se ganó el boleto a los octavos de final del Mundial como primera del Grupo E al imponerse ayer 2-1 a España.



Los dirigidos por Luis Enrique, que partían con el cartel de favoritos, avanzaron como segundos en la llave tras el triunfo de Alemania por 4-2 sobre Costa Rica. El triunfo no les sirvió de nada a los alemanes, que por segunda edición seguida se despidieron en la primera ronda de la Copa del Mundo.



Japón, que con la clasificación iguala su mejor resultado en un Mundial, se enfrentará en la siguiente ronda a Croacia, que terminó segunda en el Grupo F antes en el día.



España se medirá a Marruecos, que fue primera en esa llave. Tras una primera mitad en la que estuvo a merced de un aplastante dominio español, Japón recuperó el empuje tras el descanso y en apenas unos minutos le dio la vuelta al marcador. Con un potente disparo desde la frontal del área, Ritsu Doan, que acababa de saltar al césped, batió a Unai Simón por la derecha a los 48. Ao Tanaka sentenció a los 51 con un remate con la rodilla casi sobre la línea de gol tras una polémica jugada en la que el videoarbitraje determinó que el balón no había salido por la línea de fondo instantes antes.



Álvaro Morata abrió el marcador para la Roja con un cabezazo a los 11 tras un centro de César Azpilicueta por la derecha.



España lo intentó en los últimos instantes, pero no pudo volver a batir a Shuichi Gonda. Impulsados por una incansable afición que se emocionó con el pitido final, los japoneses certificaron su clasificación en el estadio Al Jalifa, el mismo escenario donde arrancaron batiendo 2-1 a otra excampeona mundial, Alemania, pero cayeron 1-0 ante Costa Rica en el siguiente partido.



Alemania ganó, pero quedó fuera



Kai Havertz y Niclas Fullkrug salieron al rescate desde la banca con tres goles en el último cuarto de hora, y Alemania doblegó con drama mayúsculo a Costa Rica por 4-2 pero de todas maneras quedó fuera de la Copa del Mundo.



Los cuatro veces campeones del mundo, que arrancaron con un traspié de 2-1 frente a Japón, se marchan nuevamente en primera ronda, como les ocurrió hace cuatro años en Rusia.



Japón, que venció 2-1 a España en el otro partido del Grupo E, avanzó increíblemente como primero con seis puntos, y la Roja se clasificó segunda con cuatro unidades, las mismas que Alemania pero con mejor diferencia de goles. Costa Rica se despidió con tres puntos.



Los japoneses se enfrentarán en octavos de final a Croacia y España a Marruecos.

Marruecos derrotó a Canadá y lidera su grupo

Marruecos se clasificó a los octavos de final de la Copa Mundial por segunda vez en su historia tras aferrarse a la victoria 2-1 sobre Canadá. Los marroquíes no superaban la fase de grupos desde su participación en México 1986. Quedaron por delante de Croacia, que en el otro partido del Grupo F empató 0-0 con Bélgica. Canadá, que será coanfitrión del próximo Mundial en 2026 con Estados Unidos y México, se despidió con un pleno de tres derrotas en Qatar y repitió la actuación de su único Mundial previo, el de 1986 en México.