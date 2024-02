La Juventus perdió ayer de manera inesperada en casa, ante un Udinese (0-1) que pelea por no descender, y puso en bandeja de plata el ‘Scudetto’ a un Inter que ya está a siete puntos y con un partido menos jugado. La ‘Juve’ no podía fallar para mantener sus opciones de pelear el título doméstico al todopoderoso Inter.



Pero un gol en el minuto 25 del argentino Lautaro Giannetti, el primero en Serie A, en su estreno en la competición y en la casa de la ‘Vecchia Signora’, silenció a Turín, que vio cómo su equipo se quedaba sin opciones de levantar un ‘Scudetto’ tras una gran temporada.



Es curioso que haya sido de nuevo el Udinese el que haya estado presente en el partido clave de la temporada por el título, porque ya la pasada campaña se enfrentó al Nápoles el día que los del Vesubio se convirtieron en campeones 33 años después. El Udinese salió victorioso del Juventus Stadium y se aleja del descenso. La ‘Juve’, en cambio, vivió una pesadilla en su propia casa, una que hacía tiempo que no recordaba porque no perdía en casa desde mayo de 2023.