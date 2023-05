Lionel Messi no se presentó al entrenamiento de ayer del equipo Paris Saint-Germain, el día posterior a que Julien Laurens, del portal ESPNFC.com, informara que el club suspendió al crack argentino por su viaje a Arabia Saudita.



La sanción implica que el capitán campeón del mundo no podía entrenarse con el plantel, ni jugar, ni percibirá su sueldo por dos semanas.



Pero como aún no hubo confirmación oficial de dicha sanción, se desconoce si la ausencia de Messi se debe al comienzo del castigo o si es una señal de la relación rota entre el jugador y la institución.



Reportado también por el periódico francés L’Equipe, el entrenador de PSG, Christophe Galtier, dijo a sus jugadores que tendrían dos días libres, lunes y martes, si vencían a Lorient el domingo, pero una derrota resultó en un llamado a los jugadores para entrenar el lunes.



Messi preguntó si se le permitiría viajar al Golfo Árabe para honrar su acuerdo de patrocinio como embajador de Arabia Saudita, y Galtier y el director deportivo Luis Campos le dio luz verde para ir en caso de victoria o empate.



Sin embargo, luego de la derrota del PSG por 3-1 ante el Lorient, la tercera en sus últimos cuatro partidos de liga, Messi voló a Arabia Saudita de todos modos, dijeron fuentes a ESPN, lo que significa que no asistió al entrenamiento el pasado lunes.



El contrato de Messi para jugar en el Parque de los Príncipes expira al final de la temporada.



El Barcelona estudia la posibilidad de volver a fichar al jugador de 35 años, aunque el presidente de LaLiga, Javier Tebas, advirtió que la liga no cambiará sus reglas de juego limpio financiero para permitirle regresar.



También está pendiente al interés del club Al Hilal de Arabia Saudita y del Inter Miami de la Major League Soccer.