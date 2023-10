Lionel Messi, estrella del Inter Miami, fue nominado al premio de mejor jugador de la temporada de la MLS, a pesar de haber disputado tan solo cuatro partidos.



Desde su arribo al fútbol norteamericano, el astro argentino se consagró campeón de la Leagus Cup, certamen que también reúne a equipos de México, avanzó a la final de la US Open Cup -se perdió la definición por lesión y su equipo se tuvo que conformar con el segundo puesto- y se mantuvo invicto en el campeonato.



No obstante, entre la Fecha FIFA de septiembre, que lo tuvo disputando las Eliminatorias Sudamericanas con la Selección Argentina, y la lesión que acarrea, Messi apenas pudo disputar cuatro partidos de la Major League Soccer: 2-0 a New York Red Bulls, ingresando desde el banco y convirtiendo su único gol en la competencia, 0-0 con Nashville SC, 3-1 a Los Ángeles FC, el vigente campeón, y 4-0 a Toronto FC.



Pero esto no fue impedimento para que el capitán de las Garzas fuera nominado para dos premios: Landon Donovan MLS MVP (jugador más valioso de la temporada regular) y el MLS Newcomer (mejor debutante).



El listado del primer galardón, cuyos (30) candidatos son determinados por las propias franquicias, también es integrado por los argentinos Thiago Almada (Atlanta), Luciano Acosta (Cincinnati), Julián Carranza (Philadelphia), Cristian Espinoza (San Jose Earthquakes) y Emanuel “Bebelo” Reynoso (Minnesota), los colombianos Juan Camilo “Cucho” Hernández (Columbus) y Jesús Ferreira (Dallas), los uruguayos Facundo Torres (Orlando) y Santiago Rodríguez (New York City), los españoles Sergio Busquets (Inter Miami) y Riqui Puig (LA Galaxy) y el vigente ganador, el alemán Hany Mukhtar (Nashville).



La temporada regular de la MLS finalizará el 21 de octubre, antes de que sean determinados los ganadores de los premios, que serán votados por entrenadores, gerentes generales, jugadores y periodistas.



Los otros argentinos nominados para distintas distinciones son Claudio Bravo (Portland Timbers) y Franco Escobar (Houston Dynamo), a mejor defensor, Thiago Almada (Atlanta United), Facundo Farías (Inter Miami) y Alan Velasco (Dallas), a mejor jugador joven, y Gerardo Martino (Inter Miami) y Hernán Losada (Montreal), a mejor entrenador.

Inter Miami jugará ante Cincinnati FC mañana

El Inter Miami de Messi, de 35 años, chocará mañana con Cincinnati FC, líder de la Conferencia Este, en un duelo clave para tratar de acercarse a los playoffs. La presencia del ex Barcelona y PSG, que luego se sumará a la Selección Argentina para enfrentar a Paraguay y Perú, no está confirmada. En total, el rosarino acumula 11 goles y cinco asistencias en 12 partidos desde su llegada al Inter Miami del Tata Martino.