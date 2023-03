Email it

Neymar no volverá a jugar en lo que resta de la temporada debido a que deberá someterse a una cirugía en su lesionado tobillo derecho, anunció ayer el Paris Saint-Germain.



El astro brasileño se perderá la visita al Bayern Múnich el miércoles por los octavos de final de la Liga de Campeones y será operado en los próximos días en un hospital de Doha, según comunicó el club propiedad de Qatar.



“Neymar Jr. ha tenido varios episodios de inestabilidad en el tobillo derecho en los últimos años”, señaló el parte médico difundido por el PSG. “Tras su último esguince contraído el 20 de febrero, el cuerpo médico del Paris Saint-Germain recomendó una operación de reparación de ligamentos, para evitar un mayor riesgo de recurrencia. Todos los expertos consultados confirmaron esta necesidad”.



El club francés añadió que la cirugía se realizará en el Hospital ASPETAR de Doha. Se prevé que la recuperación del delantero tome entre tres y cuatro meses.



Neymar, de 31 años, sufrió su más reciente lesión el mes pasado en la victoria 4-3 ante Lille en la liga francesa. También se lastimó el tobillo derecho en el debut de Brasil en el Mundial de Qatar a fines del año pasado, pero pudo recuperarse para reaparecer en los octavos de final. No había jugado para el PSG desde que salió en camilla ante Lille, pero su ausencia ha coincidido con el repunte del equipo.



No es la primera vez que Neymar se pierde partidos trascendentales con el PSG. Ha padecido lesiones del pie, ingle, costillas y tobillo desde que desembarcó en la capital de Francia tras un fichaje récord de 222 millones de euros (269 millones de dólares) del Barcelona en 2017.



En 2018, Neymar sufrió una lesión del pie previo a un duelo de ‘Champions’ contra el Real Madrid. El PSG fue eliminado por el club español en los octavos de final. Al año siguiente, se perdió la eliminatoria de octavos contra el Manchester United. Neymar volvió a lesionarse en 2021 cuando el PSG enfrentó al Barcelona debido a una molestia en el aductor izquierdo.