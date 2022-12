Ramos inició en lugar de Cristiano y marcó tres goles para guiar el triunfo 6-1 de los lusos, que ahora van contra Marruecos

El seleccionador de Portugal Fernando Santos decidió sentar en el banquillo a su estrella Cristiano Ronaldo y su sustituto, el joven Gonçalo Ramos, de 21 años, lideró el pase de los lusos a cuartos del Mundial, con un triplete en la goleada por 6-1 ante Suiza. Tras esta sencilla victoria de Portugal, ahora espera en cuartos de final Marruecos, la gran sorpresa del Mundial, que tras eliminar a Bélgica en la primera fase, dejó fuera en octavos a España por penales (3-0 en la tanda, 0-0 tras prórroga).



Gonçalo Ramos, atacante del Benfica, con sus tres goles (17, 50, 67), no contradijo la decisión atrevida y arriesgada del técnico Fernando Santos.



Los otros tres tantos los consiguieron el veterano defensor Pepe (33), con casi 40 años, Raphael Guerreiro (55) y Rafael Leao (90+2). Portugal repetía las aproximaciones a la meta de Yann Sommer y en el minuto 17 llegó el primer tanto de Ramos.



Bernardo Silva centró desde el saque de banda a Joao Felix. El jugador del Atlético de Madrid cedió en el área a Gonçalo Ramos que casi sin ángulo, al más puro estilo Cristiano Ronaldo, soltó un potente disparo para abrir el marcador.



En una sorprendente decisión, el entrenador portugués Fernando Santos relegó al capitán al banquillo de suplentes. La decisión se produjo días después de que el súper astro de 37 años, que disputa su quinto y quizás último Mundial, fue sustituido a los 65 minutos del partido ante Corea del Sur notablemente molesto y gesticulando. Santos dijo la víspera que no le gustó la actitud del jugador, pero aseguró que todo había sido resuelto puertas adentro.



Marruecos hizo historia



Marruecos dio la sorpresa en octavos de final de Qatar 2022. Tras empatar sin goles en 120 minutos, España cayó por penales en el Education City Stadium, tras una gran actuación del arquero Yassine Bounou, y se despidió del Mundial. Por su parte, los africanos avanzaron a cuarto de final.



En tiempo reglamentario y suplementario, los dirigidos por Luis Enrique tuvieron posesión del balón, pero las chances más claras las generó (y desperdició) el equipo de Walid Regragui. Ya en la tanda desde los 12 pasos, Abdelhamid Sabiri puso el 1-0. Pablo Sarabia, por su parte, falló la posibilidad de igualar el marcador. Hakim Ziyech alargó la ventaja y ‘Bono’ le atajó el disparo a Carlos Soler. Unai Simón le controló el remate a Badr Benoun, pero Sergio Busquets no consiguió descontar. Así, Achraf Hakimi marcó el 3-0 y selló la clasificación.



La posesión improductiva, apenas tres remates en 120 minutos, la falta de pegada, la ausencia de un líder que se eche el equipo a sus espaldas. La incapacidad de vencer un duelo directo en 90 minutos de una eliminatoria desde su última Eurocopa conquistada en 2012. Luis Enrique no encontró la fórmula para volver a reinar.



Esta es la primera vez que la selección de Marruecos avanza a los cuartos de final de una Copa del Mundo. Será, en esas instancias del certamen, el único equipo que no es sudamericano ni europeo.



Luchará por llegar a la semifinal el sábado a las 10 de la mañana, ante el conjunto de Portugal, que ayer venció a Suiza.