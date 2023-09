No estuvo Cristiano Ronaldo, pero Portugal no lo extrañó y le llenaron la canasta a la modesta Luxemburgo ayer en las eliminatorias rumbo a la Eurocopa del 2024 con un escandaloso 9-0, que significó un récord de anotaciones para los lusitanos en partido oficial.



Como locales en el Estadio Algarve, los portugueses se dieron un festín pese a la ausencia de CR7, suspendido para este partido por acumulación de tarjetas, pero fue el día de campo perfecto para el Comandante, sabedor que sus compañeros sortearían este duelo sin contratiempos.



Los “Gonçalos” fueron los líderes de la fiesta de las Quinas, ya que el central del Sporting Lisboa, Gonçalo Inacio, marcó doblete al 12′ y 45′; por su parte, Gonçalo Ramos del PSG facturó en los minutos 18 y 34.



En el segundo acto, los lusos no levantaron el pie del acelerador y marcaron un nuevo doblete por medio de Diogo Jota, más los goles de Ricardo Horta (67), Bruno Fernandes (83) y Joao Felix (88). El técnico Roberto Martínez tiene registro de 6-0 en esta fase clasificatoria en el Grupo J.