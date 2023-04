Al Real Madrid no le habían hecho goles en los últimos cuatro partidos y en uno le hacen cuatro.



Girona FC venció 4-2 a un irreconocible equipo merengue que hizo agua en defensa y no pudo detener al argentino Valentín Castellanos que anotó tres de cabeza y un mano a mano ante Andriy Lunin. El equipo de Carlo Ancelotti sepultó sus opciones en el torneo doméstico al caer 4-2 ante Girona FC y quedar a 11 puntos del líder, el Barcelona, que hoy visita al Rayo Vallecano con la opción extender a 14 la diferencia cuando quedan 21 partidos por disputar.



Extraña y mucha la pasividad del equipo merengue que no contó con Karim Benzema pero si con Luka Modric y Tony Kroos. No hubo entendimiento entre líneas y aunque tuvo la pelota en un 73% no tuvo la capacidad para generar más opciones de gol que su rival (cinco contra tres). El golpe es mortal y el equipo queda herido. Preocupa, en todo caso, el tema anímico, sobre todo de cara a la serie de semifinal de Champions ante el Manchester City y la final de Copa del Rey frente Osasuna.