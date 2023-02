Cuatro días después de conquistar el Mundial de Clubes en Marruecos y sin Vinicius, por acumulación de tarjetas, el Real Madrid no se relajó, ganó con solvencia a un Elche (4-0) hundido en la clasificación y no sufrió antes de encarar diez días con la visita a Osasuna y Liverpool en el horizonte y recibiendo a Atlético de Madrid y Barcelona.



Eso sí, contra un rival que suma solo nueve puntos en 21 jornadas de Liga y que solo ha salido vencedor en uno de sus duelos, justo el anterior frente al Villarreal (3-1), y con su derrota en el Santiago Bernabéu se queda a 12 puntos de una salvación que cada día se ve más lejana.



Benzema marcó de penalti dos de los goles de la goleada lo que le permite alcanzar las once dianas, empatar con el jugador del Espanyol Joselu y situarse junto a éste a tres del líder de los goleadores de LaLiga Santander, el polaco del Barcelona, Robert Lewandowski.



El Real Madrid no quería sustos, y el español Marco Asensio, aún pendiente de una renovación que no se ha cerrado aún, abrió el marcador para sumar su quinto tanto en la temporada, pero este con un sabor muy especial. El atacante anunció, en el Día Internacional del Cáncer Infantil la creación de una Fundación que lleva su nombre para ayudar a los niños en tratamiento oncológico y a sus familiares durante la enfermedad, a la vez que, al marcar ayer, le dedicó el tanto a los niños con cáncer.



Un gol que llegó tras un recorte en el que se fue con facilidad en la frontal del área de Raúl Guti y Lisando Magallán para ponerla al palo largo. Aunque no para Luka Modric.