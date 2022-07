Cristiano Ronaldo llegó ayer con su agente al campo de entrenamiento de Manchester United sin haber definido aún su situación en el club de la Liga Premier inglesa.



El delantero de 37 años no ha iniciado la pretemporada con el United — que se fue de gira sin él por Tailandia y Australia — y se apresta a mantener conversaciones con el nuevo técnico Erik ten Hag. El agente del astro portugués, Jorge Mendes, fue captado en una foto en el auto conducido por Cristiano al entrar al centro de entrenamiento del United.



Sky Sports News informó que Alex Ferguson, el ex técnico del United que fichó a Cristiano para su primera etapa en el club entre 2003-09, se presentó al predio de Carrington a primera hora del martes. Ferguson influyó para persuadir al luso que volviera al club el año pasado.



Según trascendidos, Cristiano quiere jugar en otro equipo después de pasar un año en Old Trafford. El United no se clasificó a la Liga de Campeones. Tampoco parece estar al mismo nivel de los pesos pesados de la Premier.