Ambos oncenos dieron inicio a la fase de la Liguilla de la LDF que sigue esta tarde con otro encuentro entre O&M FC y Vega Real en el Félix Sánchez

Atlántico y Moca FC abrieron ayer la Liguilla 2023 con un muy buen partido. Acciones de ida y vuelta animaron un cruce que fue la antesala de una prometedora segunda parte de la temporada. El saldo fue un empate a dos goles en el cruce celebrado en La Vega.



Como siempre el factor diferencial de Atlántico fue su goleador Leonardo Becerra. El colombo-venezolano, con la habitual categoría controló un esférico en el área rival para luego sacar un zapatazo de zurda y gritar su décimo gol de la temporada, la diana la rubricó en el minuto 27 de juego. Moca FC, opuso resistencia, siempre desde la pelota en posesión, pero no fue profundo debido a la poca participación de los delanteros Juan Ángeles y Gustavo Ascona. Ya en la etapa complementaria los aurinegros mejoraron con la inclusión del atacante panameño Roberto Ford, que con su movilidad generó otra dinámica, pero no tuvo efectividad en el minuto 60´ tras definir una buena acción colectiva por encima del arco rival.



Dos minutos más tarde, Becerra siempre bien ubicado encontró una pelota regada en el área que remató de derecha y con cierta complicidad en la acción defensiva del arquero mocano lograba la segunda diana del cruce. A los 67 y desde el punto penal, el venezolano Alejandro Carrera descontó cobrando potente y frontal sobre el arco de Jaime Villalba que se vio engañado. En el tiempo adicional 90+3, Richard Dabas igualó las acciones tras patear de muy buena forma un tiro penal.



Las acciones de la Liguilla, seguirán este sábado desde las seis de la tarde con el cruce entre O&M y Atlético Vega Real en el estadio Olímpico Félix Sánchez.



Cibao ficha tres jugadores



Cibao FC suma otros tres jugadores camino al inicio de la Liguilla. El equipo Naranja que se mide este sábado ante Atlético Pantoja en su debut en la segunda etapa de la temporada 2023, anunció que el delantero argentino Julio Cáceres y los centrocampistas dominicanos, Daniel Flores y Jesús Rosa se unen a su plantilla como refuerzos.



Cáceres nativo de Córdoba, Argentina, es un delantero centro de 35 años que viene de jugar en el Boca Unidos, equipo que milita en el torneo Federal A (tercera división Argentina) ha jugado además para los clubes Jorge G. Brown, Luján, Sarmiento, Patria, Chaco For Ever, Desamparados, Juve Antoniana.