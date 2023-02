Jonatan viene de jugar con el Club Atlético Talleres del fútbol argentino durante el año pasado. También ha militado en Italia, Croacia y Bulgaria

Los campeones de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF), Cibao FC anuncia al delantero centro argentino Jonatan Benedetti como su último refuerzo para la temporada 2023, prevista para iniciar en marzo.



Benedetti viene de jugar en el 2022 con el Club Atlético Talleres (CAT) en la Primera B Metropolitana de Argentina. Su posición principal es centrocampista y como secundaria puede desempeñarse como extremo, tanto izquierdo como derecho. “Me interesé en venir a jugar al país porque el club que me llamó, es un club que viene haciendo las cosas muy bien y pienso que era una oportunidad muy buena, por eso estoy acá. Apenas me llamaron no lo dudé”, expresó al ser consultado Benedetti.



Más adelante mostró sus planes con el equipo naranja y definió que es “meterle con todo por el equipo, donde me toque no importa, vengo a sumar y a depositar mi granito de arena por el éxito Tenía muchas ganas de seguir por Latinoamérica y por eso no dudé en venir”.



Jonatán Nahuel Benedetti cumplirá en marzo 26 años (26/03/1997). Nació en Mar del Plata, Argentina y mide 1.80 metros, es de pie derecho y pesa 83 kilos.



Además de jugar para varios equipos argentinos en las diversas categorías a lo largo de su desarrollo, ha incursionado en el fútbol europeo con intervenciones en Italia, Croacia y Bulgaria.



Entre 2019-2020 pasó por All Boys, tradicional equipo que participa en la segunda categoría del fútbol argentino, hasta que decidió emigrar a Europa, probando suerte en Licata y Paternó, equipos de la Serie D de Italia, NK Vukovar 1991, de Croacia; y SFC Etar Veliko Tarnovo de Bulgaria



Con el argentino Cibao completa su cuota de jugadores extranjeros. Jonatan Benedetti se une a la delantera del equipo naranja acompañando así en esta posición a los dominicanos Carlos Ventura, Erick Japa y Yohan y al niño mimado del gol, el colombiano Juan David Díaz.



También estará presente en el mediocampo ofensivo Charles Herold Jr. (Haití), quien entra a su novena temporada con el equipo al que entró en 2015 cuando comenzó la LDF, siendo parte del historial deportivo del club marcado por el éxito.



El onceno denominado “La Fiebre Naranja” mantendrá como refuerzos a los colombianos Juan David Díaz, Delantero extremo; y a los defensas centrales Julio César Murillo y Dairín González.



Los bicampeones, que salen por su tercer cetro consecutivo, están clasificados para los torneos de Clubes de la Concacaf, con pocos cambios en su plantilla de nativos, aunque han hecho ajustes, para suplir ausencias, con tendencia a mejorar.



También han contratado a un nuevo Director Técnico, el argentino Gabriel Martínez Poch, quien tiene la misión de continuar elevando la calidad competitiva del plantel que representa a Santiago de los Caballeros en la LDF.



Otra meta es mantener el crecimiento cualitativo de la excelente cantera que ha desarrollado el club en los últimos años, con jugadores jóvenes que ya olfatean el primer equipo.