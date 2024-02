Nueve jugadores criollos fueron fichados por cuatro clubes de primera división para esta nueva temporada

República Dominicana no solo se ha convertido en una industria para el béisbol de las Grandes Ligas o para el voleibol en los últimos años. El fútbol también está ganando su espacio en cuanto a la exportación de grandes talentos para este deporte, en especial para América del Sur. Bolivia se inscribe en esa lista de países que procuran los servicios de los futbolistas dominicanos, gracias a su calidad y nivel de juego en el terreno.



Muestra de ese interés es la firma de al menos nueve jugadores con cuatro clubes para esta temporada de primera división, pautada para arrancar este fin de semana, con un solo encuentro el viernes y continuando el sábado con tres enfrentamientos, el domingo con otros tres y cerrando la jornada de apertura con un solo choque el lunes.



De los 16 clubes que integran el torneo, en cuatro de estos se encuentra al menos un dominicano en su nómina.



Es el Club Deportivo Royal Pari, de la ciudad de Santa Cruz, con mayor presencia de futbolistas del “patio” en calidad de refuerzo, con un total de cuatro. Se trata de los volantes Daniel Flores y Víctor Morales; el mediocampista ofensivo Diefri Mensú, y del delantero-centro José Jáquez.



Mientras que con el Club Deportivo Socio Cultural Guabirá se encuentran en su plantilla el mediocampista Ronaldo Vásquez y el delantero Erik Paniagua Parra. En tanto que el Club Deportivo Real Santa Cruz contará con el mediocampista Jean Carlos López y el delantero Yohan Parra. En cuanto al Club Deportivo y Cultural Oriente Petrolero, este solo fichó a un criollo. Nos referimos al veterano atacante Carlos Ventura.



Además de estos cuatro clubes, en el torneo de primera división de Bolivia, también accionarán en el mismo el Deportivo Blooming, Aurora, Jorge Wilstermann, San Antonio Bulo Bulo, Universitario de Vinto, Always Ready, Bolívar, The Strongest, Independiente Petrolero, Gualberto Villarroel San José, Nacional Potosí y Real Tomayapo.



Aproximadamente unos 50 refuerzos estarán viendo acción desde este viernes en cada uno de estos clubes, siendo mayoría Argentina, con un total de 14 jugadores de esa nación en el fútbol boliviano, seguido de República Dominicana, con nueve, Colombia tiene seis, mientras que Ecuador, Brasil y Paraguay, cada uno con cinco. Uruguay tiene cuatro.