El equipo naranja intentará extender a cinco la racha de cetros ante Delfines en el partido de vuelta este sábado en casa

C ibao FC y Delfines del Este pactaron una igualdad que derramará mucha pimienta cuando el fin de semana se juegue la vuelta de una final para la historia, con la naranja en su bombonera buscando extender la racha en finales y el albirrojo con planes de llevarse su primer gran título del balompié rentado, en la debutante Copa LDF. Se espera un cotejo de altos decibeles, en la bombonera del Armagedón, invicto en estas lides desde hace más de cuatro años (tetracampeón liguero 2021-24). El navío de Santo Domingo irá sin complejo alguno, amparado en que le ha sido al Armagedón el rival más duro de matar en todos los escenarios desde 2020.



Y los Delfines, incluso, salieron debajo de lo que parecía la debacle en su propio inmueble. Pero un héroe inesperado ha salvado la tropa acuática: Richerly de los Santos, protagonista de los dos empates en este torneo, incluyendo ronda regular (única anotación). “Tenemos que ir a buscar nuestros goles”, apostilló el director técnico cibaeño, Júnior Scheldeur. El técnico tiene claro que la clave para Delfines ha sido detener a sus confesos bombarderos de la temporada, Rivaldo Correa (9) y Javier Roces (5).



El patrón entre el Cibao y cetáceos hoy día tiene ribetes de clásico, por lo duro que se pusieron los enfrentamientos en términos numéricos: Los segundos llegarán habiendo saltado contracorriente: no pierden contra su verdugo en los anteriores seis cotejos (última derrota 2-3 en 2023). “Vamos a trabajar para conseguir mejor actuación (en el ataque)”, respondió el timonel delfín, José Rodríguez, consciente que en Santiago la tendrán muy empinada en la llamada “casa del terror”, donde Cibao no pierde.



La última caída del mastodonte en casa fue precisamente ante el osado de turno (0-1) en agosto, durante el tramo regular de liga 2024. Y la única ocasión que cayó en una vuelta finalista fue en 2019 (0-1, y tanda de penales) contra el coronado Pantoja, primer año que jugada a doble partido. Scheldeur insistió que se trata de unos Delfines muy dañinos, porque tienen un pelotón donde todos defienden a sangre y fuego, convertidos en bloque impenetrable.