Cibao FC apuesta nuevamente por el trío de jugadores cafeteros, en busca de conquistar su tercera corona consecutiva, en la Liga Dominicana de Fútbol (LDF 2023), que arranca el 16 de marzo.



Los colombianos Juan David Díaz, Dairin González y Julio César Murillo, fueron piezas claves en la corona obtenida en el 2022 y volverán a usar la camiseta naranja para el 2023.



Con el cetro logrado el pasado año, el Cibao FC se convirtió en el primer club con dos títulos seguidos y el máximo ganador de la LDF con tres estrellas en ocho años del fútbol profesional de República Dominicana.



El delantero central Juan David Díaz fue el máximo goleador del onceno naranja en la temporada pasada, anotando 11 goles, de los cuales tres fueron de penalti.



Díaz vio acción en 27 partidos, de los cuales comenzó 22 y estuvo activo en la cancha por 1,929 minutos, para un promedio de 71.4 por juego. Mientras que el defensa central Dairin González, fue una especie de muralla repeliendo balones contrarios en el medio del estadio.



El espigado colombiano actuó en 26 encuentros con el Cibao FC, en los cuales anotó dos goles y permaneció en la cancha por 2,295 minutos, para un formidable porcentaje de 88.3.



El otro cafetero es Julio César Murillo, quien fue parte del título del 2021 y también aportó para la diadema del 2022.



Murillo quien juega como defensa central actuó en 24 juegos, anotando un gol y su presencia en el terreno de juego fue de 2,150 minutos, promediando 89.6 de los 90 minutos de acción.



Cibao FC se prepara en su estadio ubicado en terreno de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra para seguir haciendo historia en la LDF y elevar su estatus en la Concacaf y sus resultados estarán ligados sin dudas a Díaz, González y Murillo.



Benedetti completa refuerzos



Cibao FC anunció al delantero centro argentino Jonatan Benedetti como su último refuerzo para la temporada 2023, prevista para iniciar en marzo.



Benedetti viene de jugar en el 2022 con el Club Atlético de Talleres (CAT) en la Primera B Metropolitana de Argentina. Su posición principal es centrocampista y como posición secundaria puede desempeñarse como extremo, tanto izquierdo como derecho.



“Me interesé de venir a jugar al país porque el club que me llamó, es un club que viene haciendo las cosas muy bien y pienso que era una oportunidad muy buena, por eso estoy acá. Apenas me llamaron no la dudé”, expresó al ser consultado Benedetti.



Pocos cambios en su plantilla para este torneo



Los bicampeones, que salen por su tercer cetro consecutivo, están clasificados para los torneos de Clubes de la Concacaf, con pocos cambios en su plantilla de nativos, aunque han hecho ajustes, para suplir ausencias, con tendencia a mejorar. Una de las metas que tienen para esta temporada es mantener el crecimiento cualitativo de la excelente cantera que ha desarrollado el club en los últimos años, con jugadores jóvenes que ya olfatean el primer equipo.