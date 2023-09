El SV Robinhood se impuso 1-0 a Cibao FC, en un cerrado partido de la segunda jornada de la Liga del Caribe Concacaf 2023, celebrado en el estadio Franklin Essed de Surinam. Con pocos días de descanso y el viaje, Cibao FC presentó una dura batalla y cayó de visitante con el ajustado marcador.



En el minuto 39 el jugador dominicano Daniel Flores recibió una tarjeta amarilla de parte del árbitro. Cibao FC y SV Robinhood buscaron abrir el marcador sin cesar en los primeros 45 minutos de juego, pero el balón no pasó más allá de territorio de los guardametas y se fueron al descanso sin la presencia del “señor gol”.



Para la parte complementaria Cibao FC envió a cancha a Yunior Peralta y dejó en la banca a Daniel Flores.

El empate se rompió en el minuto 55, cuando S.V. Robinhood convierte un gol de jugada a través de Shaquille Cairo para el 1-0 a favor de los locales, que resultó ser definitivo. En el minuto 57 apareció una tarjeta amarilla para el jugador del Robinhood Roshiano Soebarman.



En el 70 el colombiano Dairín González entró por Cibao FC en sustitución de Oscar Florencio y Lucas Bretón por Brayan Lucumí. Otro movimiento del club naranja se produjo en el minuto 78, cuando entró a juego Ángel Montes de Oca y salió Jean Carlos López.



La tercera tarjeta amarilla para el onceno naranja fue al minuto 85 al uruguayo Facundo Guichón. El argentino Gabriel Martínez Poch puso a su capitán y portero Miguel Lloyd al cuidado del arco naranja.



Completó el onceno titular con Oscar Florencio, Julio César Murillo, Ernesto “Che” Trinidad, Ismael “Pinta” Díaz, Facundo Guichón, Daniel Flores, Jean Carlos López, Erick Japa, Brayan Lucumí y Carlos “Caballo” Ventura. Los locales alinearon con Jonathan Fonkel, Byorn Sandvlie, Alerio Belfor, Roshiano Soebarman, Ackeini Muesa, Tour Dom, Carlos Da Silva, Renske Adipi, Dimitrio Andro, Shaquille Cairo y Jamilhio Rigters.



Cavalier FC comanda su grupo



El Cavalier FC se colocó en la cima del Grupo A de la Copa del Caribe Concacaf 2023 con una victoria por 2-1 contra el Port of Spain de Trinidad y Tobago el jueves por la noche en el Estadio Sabina Park en Kingston, Jamaica.



Cavalier FC ahora lidera el grupo con cuatro puntos en dos partidos, mientras que Port of Spain todavía busca su primer punto después de dos partidos. Cavalier FC salió con fuerza y tomó la delantera 1-0 en apenas el octavo minuto, con Ronaldo Robinson filtró un pase para Jalmaro Calvin, cuyo disparo con el pie izquierdo venció al portero rival el internacional de Trinidad y Tobago Marvin Phillip, para ponerse en ventaja 1-0.



Esa ventaja de un gol se mantuvo bien hacia la segunda mitad antes de duplicarse en el minuto 60, con Calvin asumiendo el papel de proveedor, esta vez enviando un pase hacia la izquierda para Christopher Ainsworth, quien con un disparo con el pie izquierdo venció a Phillip y logró el 2-0. Sin embargo, los visitantes no se rindieron y lograron el descuento 2-1 en el minuto 71 cuando Duane Muckette cabeceó un gol. Al final, Cavalier mantuvo la ventaja y se llevó los tres puntos.