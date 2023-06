El triunfo de Vega Real sobre Jarabacoa impidió la clasificación del onceno naranja para la fase de la “Liguilla”

Cibao FC sacó un empate 0-0 como visitante frente a Delfines del Este, sumó un punto más a su liderato, pero pospuso su clasificación a la fase de “Liguilla” de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF 2023), en un encuentro celebrado en el estadio del Parque del Este. Los líderes no pudieron anotar por segundo partido consecutivo y con el empate aumentó a 27 su total de puntos en la cima del campeonato, con ocho victorias, tres empates y una derrota.



Los tricampeones necesitaban una derrota o un empate del Atlético Vega Real, para asegurarse la sexta posición de la etapa regular, pero estos salieron victoriosos frente a Jarabacoa 2-0 en el Junior Mejía.

Los veganos suman 11 puntos, con seis juegos pendientes podrían llegar a 29 unidades, en caso de ganarlos todos. Delfines, que son penúltimos en la tabla de posiciones, sumaron un punto y ahora tiene ocho con dos triunfos, cinco empates y cuatro derrotas.



Los porteros Miguel Lloyd y José Tejeda pusieron dos barreras en la portería y ayudados por los defensas, no permitieron goles en los primeros 45 minutos de juego. Así, sin la presencia del deseado gol, se fueron al descanso a los vestuarios para replantear las estrategias ofensivas y defensivas.



Para el tiempo complementario ambos oncenos salieron con los mismos 22 jugadores de la primera mitad. En el minuto 66 el club naranja hizo tres cambios, entraron Carlos “El Caballo” Ventura, Carlos Heredia y Lucas Bretón y se fueron a la banca Charles Herold Jr., Jean Carlos López y Yunior Peralta.



Cibao FC contó en la convocatoria con los prometedores Yunior Peralta y Ángel Montes de Oca, acabados de llegar del Mundial de Fútbol Sub-20, que se celebra en Argentina. El argentino Gabriel Martínez Poch dejó el arco naranja al cuidado del Capitán Miguel Lloyd, el portero que pone barreras a los contrarios.



Moca goleó y es segundo



Moca FC no solo ganó, sino que goleó a San Cristóbal 6-0. El festival de goles fue comandado por Juan Ángeles Cruz (en los minutos 9, 45 y 65) que rubricó tres en la sólida presentación aurinegra.



El buen juego de Moca generaba muchos espacios que pudo aprovechar el colombiano Armando Vargas para marcar lo que para el momento fue el segundo gol de la tarde-noche (34’).



El capitán Richard Dabas dijo presente en la fiesta, marcó al 44’ para prácticamente sentenciar el destino del partido. Ya en la segunda parte, los mocanos no bajarían el pie del acelerador. Juan Ángeles aprovechó los errores del portero rival para lograr el hat trick en el minuto 65’. Otro que dijo presente, fue el colombiano Sebastián Valencia, al 71’ definió una linda jugada colectiva para sumar el sexto del cruce.



Atlántico FC superó a O&M FC



En el estadio El Cóndor de la Vega, Atlántico con su buen fútbol derrotó a O&M dos goles por uno. Las dianas de fueron obras de Darly Batista al minuto 28 tras remate de cabeza, en propia puerta Yair Ibargüen ponía la paridad en el inicio de la segunda parte (49).



Sobre el minuto 88 Anniel Rojas marcó el gol del triunfo. Para Rojas fue su segundo de la temporada y en partidos consecutivos. Con este lauro, Atlántico sube a la tercera plaza de la clasificación con 21 puntos. Por otro lado, Atlético Vega Real derrotó en su rival de siempre Jarabacoa FC dos goles por cero. Gerald Fritz a la dos de partido y Eliader Dorlus al 65 con soberbio remate de tiro libre sellaron el buen logro de los veganos.



Este triunfo sirvió para que los Reales asalten la sexta plaza de clasificación con 11 unidades, desbancando a los de la montaña.