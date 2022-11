Email it

El conjunto Cibao FC se coronó este sábado como campeón de clubes sub-16 masculino de la Federación Dominicana de Fútbol al vencer 2-1 al Barca Academy RD.

Con esto, el Cibao FC ha ganado este año las categorías sub 23, sub 19 y ahora sub 16.

El juego hoy tuvo un desempeño de 90 minutos que, al mantenerse empate 1-1, tuvo que disputarse un extra de 15 minutos más donde el conjunto anaranjado se alzó con la victoria.

Cibao FC revalidó su título de campeón de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF), al lograr un empate 1-1 contra el Club Atlético Pantoja y un global de 3-2 a su favor, que lo ubica como el máximo ganador de coronas.

La maquinaria Naranja había ganado el partido de vuelta 2-1, por lo que solo necesitaba un empate para alzarse con el título. Los monarcas del Cibao se convirtieron en el primer club con tres coronas, en los ocho torneos del fútbol profesional de República Dominicana.

Además el onceno naranja se erigió como el primero que conquista dos coronas corridas, con el subcampeonato obtenido la tarde noche del sábado.

El argentino Jorge Alfonso se convirtió en el primer Director Técnico que gana dos campeonatos y los hace “Back to Back”.

Los campeonatos de la LDF se han distribuidos con Cibao FC (2018, 2021 y 2022), Pantoja (2015 y 2019), Club Atlético Barcelona (1016), Atlántico FC (2017), Universidad O & M (2020).Aunque de visitantes, los aficionados del Cibao FC viajaron a Santo Domingo, apoyaron su equipo y tiñeron las gradas del Félix Sánchez de color naranja.