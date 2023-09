En la semifinal de la LDF 2023 se enfrentará a Atlántico FC. En la otra serie, Pantoja chocará ante Moca FC

Cibao FC conquistó la primera posición de la Liguilla de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF) al imponerse por goleada 5-2 a la Universidad O&M en el partido de la décima y última jornada, celebrado en el estadio Félix Sánchez.



Los monarcas defensores contaron con un doblete del argentino Julio Cáceres, quien anotó tres goles en los dos últimos partidos. Charles Herold Jr., Carlos Ventura y Erick Japa aportaron uno cada uno. Con el triunfo, el club naranja sumó tres puntos y llegó a 19, la misma cantidad que Moca FC, que se impuso a Pantoja 1-0. Sin embargo, la diferencia de goles a favor y en contra otorga la cima a los tricampeones.

El equipo naranja sumó el primer lugar de la Liguilla a su liderato de la ronda regular, manteniendo la supremacía en la LDF 2023. Cibao FC, que anotó 10 goles en los primeros ocho partidos de la Liguilla, consiguió 11 contra los dos últimos frente a O&M, para un total de 21 a favor y 11 en contra, con un saldo positivo de más 10. Los mocanos anotaron 12 goles en la Liguilla y recibieron 6, para un saldo a su favor de +6.



Los resultados del sábado dejaron fuera de la semifinal a Vega Real y O&M, mientras que avanzaron Cibao FC, Moca FC, Pantoja y Atlántico. Los cruces serán Cibao FC contra Atlántico FC y Moca FC VS Pantoja, en juegos de ida y vuelta. Temprano en el juego, en el minuto 13, hubo una mano de la defensa del Cibao FC, y Rafa Flores cobró el penal, pateando con fortaleza y precisión para el 1-0 a favor de los universitarios.



Pero el onceno naranja no se hizo esperar, y en el minuto 17, Charles Herold tomó un balón en el centro, lo puso en el lateral izquierdo a Yunior Peralta, quien lo envió al centro, y allí Julio Cáceres se encargó de mandarlo al fondo de la red para el 1-1. El segundo gol del Cibao FC llegó en el minuto 36, cuando Charles Herold Jr., con mucho tránsito, logró colar el balón hasta terminar enredado en la red para el 2-1 de los visitantes. El doblete de Julio Cáceres llegó en el minuto 40 cuando Víctor Taveras lo habilitó y dejó petrificado al portero Omry Bello para el parcial 3-1.



Aplicando velocidad con ingenio, Carlos “Caballo” Ventura anotó el cuarto del club naranja al minuto 44, cuando se paró frente a la portería con el esférico, lo estrelló contra el portero, quien lo detuvo, pero no se la quedó y Ventura tomó el rebote logrando un segundo zapatazo, mortal. Terminada la primera mitad, ambos clubes se fueron al descanso con ventaja de los visitantes 4-1 en el primer tiempo con cinco goles.

Los académicos no se entregaron y descontaron en el minuto 63 con gol de Kensy Guerrero para el 4-2. Pero Erick Japa, que entró de suplente en la segunda mitad, recibió un pase de Ángel Montes de Oca al minuto 72 y no perdonó para el 5-2 sepulturero.



Las semifinales inician este fin de semana

Definidas las semifinales de la temporada 2023 de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF), estas comenzarán el 30 del presente mes así como el primero de octubre con partidos de ida, mientras que los encuentros de vuelta se efectuarán los días 7 y 8 del mes entrante. Atlántico FC iniciará de local en Santiago ante Cibao FC y Pantoja recibirá a Moca FC en el Estadio Félix Sánchez. El cuarto equipo clasificado tuvo que esperar hasta la última fecha de la Liguilla para inscribir su nombre en fiesta semifinalista.