República Dominicana igualó a un gol con Panamá ayer en el Estadio Olímpico Félix Sánchez de Santo Domingo, partido correspondiente a la tercera y última fecha del Grupo C de la Clasificatoria Femenina Sub-20 Concacaf 2025.



Renata Mercedes con soberbio golazo de tiro libre anotó el tanto quisqueyano que puso cerca a la Sedofútbol del objetivo. Las dominicanas necesitaban vencer a Panamá para quedarse con el primer lugar del grupo y avanzar al Campeonato Femenino Sub-20 Concacaf en el que las ocho mejores selecciones lucharán por los boletos a la Copa Mundial Sub-20 Femenina de la FIFA próxima.



La escuadra quisqueyana supo afrontar la primera mitad del compromiso con la serenidad necesaria para aguantar a las canaleras, pero sin renunciar a la búsqueda del resultado que necesitaba para poder avanzar. Así se irían al descanso con el cero a cero en el marcador.



En la segunda parte República Dominicana intentó imponer sus condiciones y su ritmo, atacó con mucha intensidad por los costados y fue más vertical en cada posesión de pelota.



Robles construyó una jugada por el sector izquierdo y sirvió un pase a ras de vegetación para que Shaday Mow fusilara cerca del área chica a la guardameta dominicana Jaylene Rondón quien atajó, pero el rebote favoreció a la atacante panameña que no desaprovechó la segunda oportunidad para abrir la pizarra a los 60 minutos.



Renata Mercedes les devolvió las esperanzas a sus compañeras y los aficionados presentes en el estadio al enviar un bombazo a la escuadra superior derecha de la puerta panameña y anotar un verdadero golazo de tiro libre a los 80’ desde una distancia de unos 30 metros aproximadamente. Así se igualaron las acciones.



Al final la pizarra quedaría igualada a un gol y con el resultado la escuadra centroamericana se quedaría con el primer lugar del Grupo C sumando siete puntos, mismos que República Dominicana, pero con mejor diferencial de goles.