Los equipos del Cibao FC y O&M FC igualaron 1-1 en el partido de la segunda jornada de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF), que se celebró en el estadio Panamericano de San Cristóbal.



El tanto, O&M FC llegó en el minuto 10 y el gol a puerta del Cibao FC se produjo cuando se jugaba el minuto 14, después de lo cual las porterías quedaron cerradas. Con este resultado, ambos clubes suman un punto y ahora tienen cuatro cada uno, producto de una victoria y un empate.



Solo iban 10 minutos cuando Francisco Ortega sirvió un balón frente a la portería de Iván Pérez, quien trató de definir, pero Miguel Lloyd rechazó el disparo. La pelota fue a los pies de Joseph Gómez, quien se desplazaba por la izquierda, y envió el esférico hasta la red para el 1-0. El club naranja, jugando de blanco como visitante, no se hizo esperar y al minuto 14, Juan David Díaz puso un saque de esquina frente a la portería y Ernesto “Che” Trinidad la cabeceó para anotar el empate 1-1.



Tras la revisión, se determinó que el balón hizo contacto con Jonathan Romero de O & M y fue un autogol, lo que no varió la pizarra, pero quitó el gol a Trinidad y la asistencia a Díaz.



A partir de ahí, el partido se volvió más lento y concluyó la primera mitad sin más novedades, para irse al descanso 1-1. Para la segunda mitad del encuentro, Cibao FC puso en cancha al delantero Javier Rocés en lugar de Carlos Heredia. Pero el Míster naranja no perdió tiempo para poner sobre el césped a sus jugadores Charles Herold Jr., Yunior Peralta y Ángel Montes de Oca.



Pantoja y Moca igualan



En el último encuentro de la jornada de ayer, el Club Atlético Pantoja y Moca FC sacaron un empate 2-2. Los goles de Moca feuron producidos por Guillermo de Peña y Keudy Jiménez en los minutos 49 y 80, mientras que por Pantoja lo lograron Bryan More y Luis Espinal en el 68 y 90, respectivamente.

Deflines logra triunfo ante Atlántico FC

Delfines del Este sacó un triunfo en su casa sobre el Atlántico FC 2-0 en partido celebrado en el Estadio de Fútbol del Parque del Este. En el minuto 47 los Delfines rompieron el hielo cuando el recién ingresado Luis Francisco recibió el servicio centrado en el área y lo pateó con éxito para el 1-0. Al minuto 71 llegó el segundo gol de los capitalinos de parte de Jessy Mena.