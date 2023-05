La décimo tercera fecha de la Liga Dominicana de Fútbol se jugará en su totalidad mañana. Cuatro serán los cruces y los partidos se iniciarán desde las cuatro de la tarde.



Atlántico, que empató la jornada pasada será local ante O&M que no solo le ganó al equipo líder del certamen sino que también le quitó el invicto.



Este será un partido vibrante y varios son los condimentos; la lucha por el segundo lugar, por una parte, además de la presencia de los principales goleadores de la justa Leo Becerra y Daniel Jamesley.



Los universitarios son segundos con 21 puntos, Atlántico es cuarto con 18 unidades. El partido se jugará desde las cuatro en el estadio El Cóndor de La Vega.



En otro duelo, Jarabacoa chocará contra Atlético Vega Real, en el Júnior Mejía desde las cuatro de la tarde. El derbi vegano no solo tendrá como aditivo la rivalidad de siempre, sino que será un partido que reviste una importancia mayor: el puesto seis de la tabla de clasificación que otorga el último cupo para la Liguilla.



Si los de la montaña suman tres puntos tomarían una ventaja sustancial con respecto al más cercano perseguidor. No obstante, a los veganos les urge no perder para mantener la carrera hacia la clasificación.



También habrá actividad desde las cuatro de la tarde en el estadio Parque del Este, allí Delfines recibirá la visita del líder Cibao FC. Los cetáceos no están lejos del sexto puesto, solo tres puntos los separan de los lugares que dan boleto para la siguiente fase.



Aún así, la tarea será compleja porque enfrentarán a los primeros luego de caer por vez primera en la temporada.

A las seis se cerrará la fecha. San Cristóbal recibirá a Moca FC, el último de la clasificación medirá la fuerza del equipo mocano que está tercero en la tabla y con el aliciente de haberles robado un punto cuando visitaron el estadio Moca 85.



Todos los partidos estarán disponibles en el canal oficial de la LDF en la plataforma de Youtube.



Durante la jornada anterior, O&M derrotó un gol por cero a Cibao FC para así quitarle el invicto. El equipo universitario profanó la casa de los líderes y ahora con el triunfo asalta la casilla dos de la tabla general de la clasificación con 21 unidades.



Una gran jugada entre los hermanos Báez abría el marcador, Isaac el volante central gestó la acción del gol cuando se jugaba exactamente el minuto 34´de partido. La racha de partidos sin perder para el once de Santiago se extendió hasta la fecha 12 de la presente temporada. Aun con la derrota, el equipo naranja sigue siendo el líder sólido de la clasificación con 26 puntos.



En tanto, Atlántico y Jarabacoa abrieron la jornada doce con un partido lleno de goles, el saldo fue un empate a dos en un cotejo celebrado en el estadio El Cóndor de La Vega. Toda la emoción de las conquistas llegó en la primera mitad.