El director técnico Marcelo Neveleff dice estar contento con actuación de la selección criolla, pero no con el resultado

La selección dominicana de fútbol dejó muy buenas sensaciones tras su presentación en el partido inaugural de la Copa Oro de Concacaf 2025 a pesar de salir derrotada frente a México. El onceno quisqueyano luchó con mucha valentía, pero también con argumentos futbolísticos que permitieron ganarse el reconocimiento de propios y extraños la noche del sábado en el Sofi Stadium de Los Ángeles ante casi 60 mil personas.



Tras culminar el partido, el seleccionador nacional Marcelo Neveleff compareció en conferencia de prensa ante los periodistas que brindaron cobertura desde el estadio para medios de comunicación de diversas latitudes.



Allí, el DT mostró su satisfacción por el desempeño de sus dirigidos y el desarrollo del juego, pero dejando claro que no se conforma y que la idea es conseguir resultados positivos en este nivel que es el máximo en la región de Concacaf.



“Sabíamos que iba a ser un partido dificilísimo porque ellos tienen muchas variantes, pero queríamos jugar de igual a igual porque necesitamos medirnos y saber dónde estamos, y esta clase de partidos nos dan una buena medida del futuro que tiene el fútbol dominicano”, fue de las primeras frases que soltó el director técnico nacional.



Pero a pesar de los elogios el entrenador fue sincero y manifestó que no se conforma porque conoce el potencial de sus futbolistas. “Estoy muy contento por la presentación, pero no con el resultado. Nosotros necesitamos comenzar a ganar este tipo de partidos importantes para marcar el crecimiento de la selección. Lo positivo fue que luchamos el partido y hasta el final tuvimos chances”.



Recalcó una de las metas importantes que tiene su equipo: “Nosotros necesitamos ganar el primer partido en un evento internacional y creo que este es un buen momento, sin faltar el respeto a nadie, ni a Costa Rica ni a Surinam que son los rivales que vienen, pero es el desafío que tenemos”. “Fuimos al Mundial Sub-20 (Argentina 2023), a los Juegos Olímpicos (París 2024), a los Juegos Panamericanos (Santiago de Chile 2023) y no pudimos lograr la victoria, entonces es hora de que la selección de ese saltito y podamos lograr la victoria en este partido que viene y que estemos a la altura”, explicó para finalizar. La selección dominicana arribó este domingo por la noche a Dallas para comenzar a preparar su segundo partido en la presente Copa Oro de Concacaf que se efectuará el próximo miércoles 18 de junio ante Costa Rica en el AT&T Stadium de Arlington a partir de las 6:00 PM (Hora de RD).



Trato de la prensa mexicana



Por otro lado, Neveleff lanzó un mensaje claro y contundente tras el partido contra México, criticó a medios mexicanos por minimizar el crecimiento del fútbol dominicano. Las declaraciones fueron ofrecidas durante una entrevista en el programa radial Diamante Deportivo.



En su intervención en la entrevista Marcelo se refirió al tratamiento que algunos periodistas mexicanos dieron al resultado. “Me parece una falta de respeto que no se reconozca nuestro trabajo, el buen juego y el planteamiento que hicimos. En ningún momento se habló de eso. Solo critican a su técnico y a su equipo, como si no hubiese un rival que hizo las cosas bien”, reclamó.



También lanzó una advertencia para quienes aún subestiman al fútbol dominicano: “Esto ya no es 11 contra 0. Somos 11 contra 11. Y ya no somos la selección que cualquiera puede venir a golear. Que eso quede bien claro”.